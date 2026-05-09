TER APEL – ME voert charges uit in Ter Apel: Kat-en-muisspel bij aanmeldcentrum
De relatieve rust rond de demonstraties in Ter Apel is rond half drie omgeslagen.
De Mobiele Eenheid (ME) en de politie te paard zijn in een kat-en-muisspel beland met een kleine groep demonstranten.
De politie voert momenteel gerichte acties uit om de groepen uit elkaar te drijven.
Er wordt door de groep relschoppers vuurwerk afgestoken en pers en omstanders worden door de politie te paard en linies ME’ers actief weggestuurd van de locatie.
“Ik word nu weggestuurd, ze gaan een charge uitvoeren,” aldus onze verslaggever ter plekke.
Tekst en foto’s: Redactie Groningen 1/Westerwolde Actueel
