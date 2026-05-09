Open Dag Noordbroek Beleeft

NOORDBROEK – Op zoek naar een leuk uitje op Hemelvaartsdag? Kom dan langs bij Korengarst 10 in Noordbroek. Op donderdag 14 mei, tussen 10.00 en 17.00 uur, vindt hier in het kader van Noordbroek Beleeft een open dag plaats. Bezoekers zijn welkom om het erf te ontdekken, deel te nemen aan activiteiten en kennis te maken met alles wat deze locatie te bieden heeft. De toegang is gratis en parkeren kan op het terrein.
Tijdens de open dag krijgen bezoekers een inkijk in B&B Korengastvrij. Er worden rondleidingen verzorgd waarbij de kamers en het erf worden getoond. Ook Zorgboerderij Fenna Heerd opent haar deuren en laat zien hoe het dagelijks leven op de zorgboerderij eruitziet.
Op het erf is een markt met handgemaakte producten, waaronder houtwerk, sieraden en andere ambachtelijke artikelen. Daarnaast zijn er exposities te bekijken, waaronder schilderijen en een demonstratie van leerbewerking.
Voor de muzikale invulling zijn er optredens van onder andere Sessiebon en Herbie Blues. Bezoekers kunnen gedurende de dag luisteren naar jazz en blues op verschillende momenten.
Ook voor kinderen zijn er activiteiten. Zij kunnen spelen en deelnemen aan speuractiviteiten op het erf, terwijl volwassenen het terrein kunnen verkennen. Op het terrein zijn zitgelegenheden aanwezig en er is de mogelijkheid om koffie, thee en huisgemaakte lekkernijen te verkrijgen.
Bron: Chris de Raaf