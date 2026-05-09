TER APEL – Politie beëindigt demonstraties Ter Apel: charges uitgevoerd en aanhoudingen verricht
De politie heeft zaterdagmiddag een einde gemaakt aan de demonstraties bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.
Na een grimmige omslag rond half drie voerde de Mobiele Eenheid (ME) meerdere charges uit.
Hierbij zijn meerdere personen aangehouden.
De sfeer in het centrum van Ter Apel is volgens onze verslaggever nog steeds onrustig.
Er is daar veel polite op de been.
Kat en muis
De politie en de politie te paard zijn in het centrum van Ter Apel in een kat-en-muisspel beland met kleine groepjes relschoppers die weigeren de aanwijzingen van de politie op te volgen.
Er wordt door relschoppers met vuurwerk gegooid en de confrontatie gezocht met politie en het winkelend publiek in Ter Apel.
Afgesloten
Op social media zijn beelden verschenen van tegenstanders van het AZC die door de politie op de autoweg worden tegengehouden.
Volgens een handhaver was dit op last van de burgemeester die een noodverordening heeft ingesteld.
Tegen kwart over vier gelastte de politie iedereen in het centrum te vertrekken en werd er gecontroleerd op identiteit, waarop steeds meer demonstranten vertrokken.
Tekst en foto’s: Redactie Groningen 1/Westerwolde Actueel