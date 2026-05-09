Politie met waterkanon in Ter Apel; tankstation uit voorzorg gesloten

TER APEL – Hoewel het zaterdagochtend nog rustig is in Ter Apel, zijn de voorbereidingen op de aangekondigde demonstraties in volle gang. De politie heeft veel personeel op de been gebracht rondom het aanmeldcentrum, inclusief gepantserde voertuigen en een waterkanon.
De gemeente neemt geen enkel risico, ondanks het eerdere bericht dat organisator Defend Netherlands zou hebben afgehaakt. De aanwezigheid van een waterkanon en talrijke gepantserde busjes in de straten rond het AZC onderstreept dat de politie rekening houdt met een grimmig scenario en mogelijke confrontaties tussen verschillende actiegroepen.
Auto’s weggesleept
Om de doorgang voor nood- en hulpdiensten te garanderen en om te voorkomen dat voertuigen als barricade worden gebruikt, is de politie zaterdagochtend ook begonnen met het wegslepen van geparkeerde auto’s in de directe omgeving van het AZC. De straten rond de Westerstraat en de Havenstraat worden hiermee volledig vrijgemaakt voor de verwachte politiemacht en demonstranten.
Lokale ondernemers nemen maatregelen
Ook ondernemers in de buurt bereiden zich voor op de onrust. Het OK-tankstation aan de Nulweg heeft de deuren van de tankshop uit voorzorg gesloten. Op een briefje op de deur valt te lezen: “Vanwege de demonstratie en om de veiligheid te waarborgen, zijn wij zaterdag 09-05-2026 gesloten.”
De maatregelen volgen op interne instructies aan het personeel van de IND om binnen te blijven en weg te blijven bij de ramen. Met de komst van een tegendemonstratie van linkse groeperingen en de mogelijke komst van individuele tegenstanders van het aanmeldcentrum, blijft de situatie in Ter Apel gespannen.
