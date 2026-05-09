Schuttersvereniging St. Michael in Neudersum viert 75 jaar bestaan

NEUDERSUM – In het nabijgelegen Duitse Neudersum, net over de grens bij Sellingen, werd dit weekend groots feest gevierd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de plaatselijke schuttersvereniging St. Michael. Het jubileum bracht maar liefst vijftien schuttersverenigingen en een muziekkorpsen samen, voor een indrukwekkend weekend vol traditie, muziek en verbroedering.
Koning en Koningin Guido en Anita Sürken ontvingen zaterdag de deelnemende verenigingen en koningsparen in Neudersum. Hoogtepunt van de festiviteiten was de grote optocht door het dorp. De kleurrijke stoet bestond uit circa achthonderd deelnemers, waaronder koningsparen, leden van de schuttersverenigingen in traditionele groene schuttersuniformen met medailles en diverse muziekkorpsen. Langs de route stonden vele bezoekers om het schuttersfeest mee te beleven.
Aan het feest namen verenigingen en muziekkorpsen deel uit onder meer Neusustrum, Walchum, Steinbild, Ahlen, Wippingen, Dörpen, Neudörpen, Heede, Rhede, Brual, Lehe, Neulehe, Neubörger, Papenburg, Dersum, Hasselbrock, Neurhede, Brockenscheidt-Leveringhausen en uiteraard Neudersum zelf.
De festiviteiten vonden plaats in en rond de grote feesttent naast het sportpark van Neudersum. Daar werd volop gefeest met muziek, ontmoetingen en traditionele ceremonieën die kenmerkend zijn voor het Duitse schutterswezen.
Schützenfeste kennen in Duitsland een lange geschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwen. Oorspronkelijk ontstonden de schuttersverenigingen als burgerwachten die steden en dorpen moesten beschermen tegen plunderaars. Door de eeuwen heen verdween de militaire functie, maar bleef de traditie behouden. Tegenwoordig draait een schuttersfeest vooral om saamhorigheid, tradities, muziek en het eren van de schutterskoning en koningin. Vooral in Noordwest-Duitsland en Nedersaksen zijn deze volksfeesten nog altijd springlevend.
Het dorp Neudersum was overal mooi versiert met vlaggen en grote Stro poppen. De tuinen lagen er verzorgd bij en vele hadden spullen in de tuin staan met een verwijzing naar het 75 jarig jubileum. De feestelijke optocht en de traditionele kleding maakten grote indruk op de bezoekers. Daarmee bewees Neudersum opnieuw dat het schutterswezen nog altijd een belangrijke verbindende rol speelt in de grensregio.
André Dümmer