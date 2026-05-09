Sloop oude Aldi Pekela gestart

OUDE PEKELA – In Oude Pekela is begonnen met de sloop van de voormalige Aldi.
Op 3 december 2024 sloot de Aldi aan de Helling in Oude Pekela de deuren. De supermarkt verhuisde tijdelijk naar Bedrijventerrein West in Oude Pekela.
De Aldi in winkelcentrum De Helling was te klein en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Het pand en het kantoorpand er naast worden gesloopt.
De supermarktketen gaat aan de Helling een nieuwe winkel bouwen. De gemeente heeft Aldi in 2024 een vergunning verleend om op het Bedrijventerrein maximaal twee jaar een supermark te vestigen. Binnen die twee jaar moet de nieuwbouw aan De Helling klaar zijn.
