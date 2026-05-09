Ven van Mode voorjaarseditie en Ven van Moederdag in centrum Veendam

VEENDAM – Vandaag waren er een tweetal activiteiten in het centrum van Veendam.
Bij de inmiddels traditionele Ven van mode dag presenteerden modezaken uit het centrum de nieuwste zomercollecties. Op het Veenlustplein was een grote catwalk opgesteld, waar de modeshows werden gehouden. Een DJ zorgde voor de muzikale omlijsting.
Tussen de modeshows door gingen de modellen voor diverse modeflitsen door het centrum. De modellen waren door de mode-ondernemers zelf aangedragen, waardoor er een ontspannen en goede sfeer ontstond. “Het publiek kan zich prima spiegelen aan de modellen, aangezien het niet allemaal echte mannequins zijn”, aldus de organisatie.
Ook was er Ven van Moederdag, waar moeders in het zonnetje werden gezet. Zo waren de Harten Koning en Koningin, samen met een lakei, aanwezig. Zij deelden aan alle moeders, of kinderen die nog een presentje zochten voor moeder, een leuk presentje uit. Daarnaast was er een fotocabine opgesteld, waar iedereen speciaal voor moeder, of misschien juist met moeder, gratis op de foto kon. Alle activiteiten werden gratis aangeboden door de centrumondernemers.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl