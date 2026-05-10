Beeld onthuld bij Garnizoenskerk Oudeschans ter ere van 50 jaar concerten

OUDESCHANS – Bij de Garnizoenskerk in Oudeschans is zondagmiddag een bijzonder kunstwerk onthuld ter ere van vijftig jaar concerten in het historische kerkje. Het beeld, dat een viool voorstelt, werd gemaakt door beeldend kunstenaar Marten Grupstra en symboliseert een halve eeuw muziek in Oudeschans.

De onthulling werd verricht door Edo Edens en Willem Friedrich, twee mannen die vanaf het eerste uur nauw betrokken zijn bij de concertreeks in de Garnizoenskerk. Om het kunstwerk zichtbaar te maken verwijderden zij eerst een bekisting. Tot verrassing van het publiek kwam daarachter echter nog een cijferslot tevoorschijn. Burgemeester Jaap Velema kreeg vervolgens de eer om de juiste code in te stellen, waarna het beeld daadwerkelijk zichtbaar werd voor het aanwezige publiek.

Na de onthulling gaf kunstenaar Marten Grupstra een korte toelichting op het maakproces van het kunstwerk.

De onthulling vond tijdens de pauze van het slotconcert van het gouden jubileumseizoen plaats. Daar trad het Zigeunerorkest Cserebogár op voor een uitverkochte Garnizoenskerk. De belangstelling was zo groot dat zelfs bezoekers moesten worden teleurgesteld omdat er geen plaats meer was.

Volgens Willem Friedrich, die al vijftig jaar verantwoordelijk is voor de programmering van de concerten, was de keuze voor Cserebogár een heel bewuste.

“Laat het nou precies vijftig jaar geleden zijn dat dit zigeunerorkest als een van de eersten een concert gaf in het toen pas gerestaureerde kerkje. Na twee klassieke concerten was de Groninger groep ‘zigeuners’ een opvallende keuze. Maar het was bij gebrek aan iets klassieks. Het concert trok heel veel publiek en was spraakmakend,” vertelt Friedrich.

Dat was voor de organisatie reden om Cserebogár in de jaren daarna regelmatig terug te halen naar Oudeschans. Steeds opnieuw speelde het orkest voor volle zalen met enthousiaste bezoekers uit Oost-Groningen.

Cserebogár bestaat uit vijf muzikanten: Seerp Leistra (viool), Hans Buitenhuis (viool), Hugo Huisman (piano/orgel), Ted Jordens (contrabas) en Cees de Ranitz (klarinet, tárogató en fluiten). Speciaal voor deze jubileumeditie werd het gezelschap uitgebreid met een cimbalist, wat zorgde voor extra opzwepende klanken uit Hongarije, Roemenië en andere Oost-Europese landen.

Na afloop kreeg iedere bezoeker een cd mee naar huis met muziek van het Bolotny Trio.

De Garnizoenskerk in Oudeschans dateert uit 1626. In de jaren zeventig speelde Edo Edens, destijds penningmeester van de Magnuskerk in Bellingwolde, een belangrijke rol in het behoud van het kerkje. Hij betaalde namens de kerk 3.000 gulden aan de Stichting Oude Groninger Kerken, waarmee die stichting het beheer en onderhoud van het gebouw overnam.

In 1974 en 1975 werden zowel de kerk als de pastorie gerestaureerd. Hoewel inwoners van Oudeschans aanvankelijk sceptisch waren over concerten in het kerkje, werd vijftig jaar geleden toch het eerste koffieconcert georganiseerd. Dat initiatief kwam van Willem Friedrich, geboren en getogen in Oudeschans, waar zijn moeder vroeger een kruidenierswinkel had. Het eerste concert werd destijds verzorgd door het Winschoter Mannenkoor.

Inmiddels, vijftig jaar later, staat de teller op maar liefst 400 concerten en is de concertserie uitgegroeid tot een begrip in de regio.

Vandaag was een waardige afsluiting van een bijzonder jubileumjaar!

Foto’s: Jan Glazenburg