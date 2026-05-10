BNC blijft na winst in het spoor van de koploper en pakt periodetitel

VLAGTWEDDE – BNC bleef vanmiddag door een 0-3 winst bij Westerwolde in het spoor van koploper Veelerveen en pakte een periodetitel.
BNC, die volgend jaar ervoor kiest om op de zaterdag te gaan voetballen, pakte vandaag de derde periode en blijft op drie punten achterstand van koploper Veelerveen. De doelpunten voor de Finsterwolders in de wedstrijd tegen de Vlagtwedders werden in de tweede helft gemaakt door Sven Uildriks en twee keer Jersey Stuut.
BNC speelt volgende week thuis hun laatste competitiewedstrijd op de zondag tegen Drieborg, terwijl Veelerveen op bezoek moet bij Gieterveen.
