Extra veel stoom bij Museumspoorlijn STAR op Nationale Stoomtreindag

STADSKANAAL, VEENDAM – Op Hemelvaartsdag (14 mei 2026) is het Nationale Stoomtreindag bij Museumspoorlijn STAR. Een dag met extra veel stoom. De beide grote stoomlocomotieven van de STAR, de 52 8082 en de 52 8060 komen die dag in actie. Daarnaast is ook de ‘vuurloze’ stoomlocomotief onder stoom te zien! En traditiegetrouw staat die dag in het teken van Stukgoederenvervoer. Want hoe ging het vervoer van pakketjes vroeger?
Goederenvervoer per spoor
In de eerste helft van de twintigste eeuw was het goederenvervoer per trein op z’n hoogtepunt. Op elk station was wel een goederenloods te vinden en vele bedrijven hadden een ‘spooraansluiting’. Rangeerlocomotieven verzorgden het vervoer van wagens naar bedrijven. En vandaar uit ging het per (vracht)auto naar de klanten. Een heel verschil met de pakketdiensten en het containervervoer van vandaag de dag. De STAR laat op die dag zien hoe dat er vroeger uit zag. Alle kinderen kunnen op deze dag meehelpen met het vervoer van pakjes. Haal in Stadskanaal een pakje bij de stationsknecht en neem ‘m mee in de trein. Op station Veendam kunnen de pakjes bij de vrachtwagen ingeleverd worden.
Uitgebreide dienstregeling: drie stoomlocomotieven in actie
Hemelvaartsdag is al jaren Nationale Stoomtreindag. De meeste railmusea in Nederland zijn op deze dag open. Uiteraard rijdt de STAR op deze dag een uitgebreide dienstregeling met stoomtreinen tussen tussen Stadskanaal en Veendam en Nieuw Buinen. Op het emplacement in Stadskanaal komt daarnaast de ‘vuurloze’ stoomlocomotief in actie. Naast de stoomtreinen zal er ook een historische dieseltrein rijden. Deze zal ook te zien zijn met een ouderwetse goederentrein.
En meer
Rondom het station Stadskanaal zijn diverse oude auto’s en vrachtauto’s te zien. En op de sporen van het emplacement is een rangeerlocomotief (de ‘Sik’) aan het rangeren met historische goederenwagens. Kinderen kunnen zich laten schminken.
Meer informatie en tickets
Uitgebreide informatie over de dienstregeling is te vinden op de website van Museumspoorlijn STAR: www.stadskanaalrail.nl.
Bron: STAR