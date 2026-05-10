Gezellige achtste editie van Moorblues in Sustrummoor

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 10 mei 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOELE PERIODE | ZON EN BUIEN

Vandaag is er vrij veel zon maar vanmiddag komt er ook wat meer bewolking, maar door een noordoostenwind wordt het niet warm met een maximumtemperatuur rond 16 graden. Er staat ook windkracht 3 tot 4 met vlagen van windkracht 5, vanmiddag en vanavond soms vlagen tot windkracht 6. Vannacht zal het dan ook vrij koud worden: minimum vannacht rond 6 graden. Het is dan bewolkt en het blijft nog droog.

Morgen is het eerst ook droog maar in de middag en avond vallen er af en toe buien. Daarbij is ook kans op een hagelbui en de temperatuur houdt het met 11 of 12 graden voor gezien. Eerst is er een matige westenwind, later is de wind vrij krachtig uit het noordwesten (windkracht 5).

Dinsdag is er eerst wat zon met een enkele bui, later is het bewolkt met af en toe regen. Maximum dinsdag 12 of 13 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest. Woensdag en donderdag is de wind veranderlijk maar dan hebben we met een lagedrukgebied te maken. Dat geeft van tijd tot tijd enkele flinke regen- of hagelbuien, met kans op onweer. Eind van de week is het iets stabieler met wat zon en een enkele bui, middagtemperaturen dan rond 15 graden.