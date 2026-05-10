Gezellige achtste editie van Moorblues in Sustrummoor

SUSTRUMMOOR– In het Duitse Sustrummoor, net over de grens bij Laudermarke, vond zaterdagavond de achtste editie plaats van het Moorblues Festival. In het sfeervolle Moorstübschen genoten bluesliefhebbers uit de regio van een avond vol live muziek, ontmoeting en een warme festivalsfeer.
Op het podium stonden dit jaar twee bands die ieder op hun eigen wijze het publiek wisten te vermaken. De Gerrit Veldman Band, een gevestigde naam binnen de Benelux blueswereld, bracht authentieke en doorleefde bluesmuziek van hoog niveau. Met zijn karakteristieke stem en indrukwekkende gitaarspel liet Gerrit Veldman opnieuw horen waarom hij meerdere malen werd onderscheiden als beste blueszanger en gitarist.
Daarnaast zorgde het regionale bluesrockgezelschap Sopar Bluesrock voor een stevig en energiek optreden. De band, die bekendstaat om haar krachtige live-optredens en eigen sound, wist het publiek moeiteloos mee te nemen in een avond vol blues en rockinvloeden.
Zoals voorgaande jaren heerste er een bijzonder gezellige sfeer tijdens het festival. Voor veel bezoekers voelde de avond zelfs als een kleine reünie van trouwe bluesliefhebbers uit de regio. Tussen de optredens door was er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en herinneringen op te halen.
De organisatie van Moorblues kan terugkijken op een zeer geslaagde editie. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers en de steun van sponsoren wist men opnieuw een sterk programma neer te zetten. Ook ging er een speciaal woord van dank uit naar het Moorstübschen, dat haar locatie wederom beschikbaar stelde voor dit unieke bluesfestival in de grensstreek.
Met de combinatie van topmuzikanten, regionaal talent en een ongedwongen sfeer blijft Moorblues een geliefd evenement voor bluesliefhebbers uit Nederland en Duitsland.
André Dümmer