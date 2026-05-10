Harpiste Sorcha Johanna treedt op tijdens Café Klassiek

VEENDAM – Zondagochtend 17 mei vindt opnieuw een editie van Café Klassiek plaats in Grand Café van vanBeresteyn. Bezoekers genieten deze keer van de prachtige klanken van de harp en de altsax.
Café Klassiek staat bekend om zijn laagdrempelige karakter. In een ontspannen cafésfeer genieten bezoekers van live uitgevoerde klassieke muziek, dichtbij de musici. Deze zondagochtend luister je naar de warme tonen van de altsax van Dion Hoorn en de dromerige klanken van harpiste Sorcha Johanna. Het optreden vindt plaats in het gezellige Grand Café vanBeresteyn.
Café Klassiek wordt georganiseerd in samenwerking met de Muziek-, Dans- & Theaterschool Veendam.
Datum: Zondag 17 mei 2026
Aanvang: 11.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn