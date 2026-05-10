DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Gisterenavond vond tussen 21:30 en 22:35 uur in Papenburg een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een 57-jarige man parkeerde zijn witte VW Tiguan op de parkeerplaats aan de Marktstraße. Een onbekende bestuurder reed de auto aan de bestuurderskant aan en vluchtte vervolgens zonder het ongeval te melden. Getuigen die informatie over de bestuurder kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.
Haren
Tussen 22:00 uur op vrijdag en 08:00 uur op zaterdag is bij de schuttersvereniging aan de Schulstraße in Haren een poging tot inbraak gedaan. Onbekende daders hebben herhaaldelijk geprobeerd het gebouw binnen te dringen. Er is schade aan ramen en een deur. Volgens de huidige informatie is er niets gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau van Haren op 05932/72100.
Meppen
De sinds gisternacht vermiste 77 jarige man uit Meppen is helaas overleden. Kanovaarders ontdekten zijn levenloos lichaam vanmorgen om half tien ter hoogte van de brug over de B70 in de Eems. De man werd sinds gisternacht één uur uit het ziekenhuis van Meppen vermist.