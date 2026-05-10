Magnesium Run van Gieten brengt recordaantal deelnemers op de been

GIETEN – Danny Koppelman en Manon Otter zijn zaterdag gehuldigd als winnaar van het open noordelijk kampioenschap halve marathon; een onderdeel van de 18de editie van de Magnesium Run van Gieten.

De inwoner van Hoge Hexel liep na 1 uur, 5 minuten en 8 seconden over de finishmat. Hij verbeterde het parcoursrecord met maar liefst 1 minuut en 5 seconden. Fabian ten Kate uit Eelde (1.12.07) en Mees Mulder uit Groningen (1.12.40) legden beslag op de tweede en de derde plaats van het eindklassement.

Manon Otter uit Wildervank was de snelste vrouw op de halve marathon (1.22.42). Sanne Jansen uit Spijkerboor (1.31.17) en Saskia Schutte uit Veessen (1.32.16) sleepten de tweede en de derde prijs in de wacht.

10 kilometer

Rikjan Bathoorn liep als eerste atleet door het finishlint op de 10 kilometer. De inwoner van Leek noteerde een tijd van 31.46 minuten. Ryan Drent uit Gieterveen (34.22) en Daniel Hawro uit het Poolse Lancut (34.43) gingen met de tweede en de derde prijs naar huis.

Yasmine Hillebrink uit Groningen noteerde een tijd van 37 minuten en 49 seconden. Zij was twee minuten en 16 tellen sneller dan haar plaatsgenote Christien Koning. Ilona Schra uit IJhorst moest genoegen nemen met de derde plaats (41.48).

5.3 kilometer

Het parcoursrecord van de wedstrijd over 5.3 kilometer is verbeterd door Lars van Seijen. De atleet uit Gieten kwam na 16 minuten en 36 seconden over de finishmat. Nathan Verhoef uit Roden noteerde een tijd van 17 minuten en 38 seconden en Jennis Hager uit Groningen kwam zes tellen later als derde atleet over de eindstreep.

Femke Panjer uit Haren heeft met een tijd van 18 minuten en 19 seconden het parcoursrecord van de vrouwenwedstrijd scherper gesteld. Jole Looms uit Eext (20.43) en Gera Kuijer uit Emmen (23.06) leverden met de tweede en de derde tijd ook een puike prestatie.

Recordaantal deelnemers

Naast hardlopers van jong tot oud deden ook zogeheten VB-lopers en Frame Runners mee. Bovendien werd gestreden om het scholenkampioenschap van de gemeente Aa en Hunze. De titelstrijd werd uiteindelijk gewonnen door OBS Gieten voor OBS De Dobbe uit Gasselte en OBS De Kameleon uit Eexterveen.

In samenwerking met de patiëntenvereniging ReumActief werd ook een wandeling uitgezet met routes van 3, 5, 10 en 15 kilometer.

De Magnesium Run van Gieten heeft een recordaantal deelnemers op de been gebracht. Uiteindelijk stonden 1302 namen op de lijst, 250 meer dan een jaar geleden.

Bron: Paul Abrahams

De foto’s zijn gemaakt door Bart Romijn