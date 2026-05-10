Pegasus Dames 4 kroont droomseizoen met bekerwinst

SMILDE, TER APEL – Voor Pegasus Dames 4 uit Ter Apel kan het seizoen 2025–2026 de boeken in als een waar succesverhaal. Afgelopen zaterdag, op 9 mei 2026, voegde het team nog een hoogtepunt toe aan een toch al indrukwekkende reeks prestaties: in de sporthal van Smilde veroverden de volleybalsters de regiobeker van Noord.
De finales, georganiseerd door volleybalbond NEVOBO, brachten teams uit verschillende klassen samen. In een sporthal waar de spanning voelbaar was, wist Pegasus Dames 4 te winnen van tegenstander HVC Hemrik DS 1 uit Hemrik en daarmee de beker voor de 3e klasse mee naar Ter Apel te nemen. Daarmee werd het seizoen op overtuigende wijze bekroond.
Seizoen vol hoogtepunten
De bekerwinst is geen op zichzelf staand succes, maar vormt het sluitstuk van een uitzonderlijk seizoen. Eerder al kroonde het team zich op 4 april tot kampioen van de derde klasse. Twee weken later, op 18 april, volgde de volgende mijlpaal: promotie naar de tweede klasse werd veiliggesteld via de promotiewedstrijden.
Het zijn prestaties die het resultaat zijn van een combinatie van sportieve kwaliteit, teamgeest en doorzettingsvermogen. Week na week wist Pegasus Dames 4 te overtuigen, met scherp spel en een hechte samenwerking binnen het team.
“Volle inzet én gezelligheid”
Trainer Niek Hofkamp en coach Jens Oolders kijken met trots terug op het seizoen. “De dames hebben een geweldig seizoen gespeeld, met volle inzet en vooral ook veel gezelligheid,” aldus de trainer. Zijn woorden onderstrepen niet alleen de sportieve successen, maar ook de sfeer binnen het team.
Op naar de tweede klasse
Met de promotie op zak wacht komend seizoen een nieuwe uitdaging. In de tweede klasse zal Pegasus Dames 4 zich moeten meten met sterkere tegenstanders. Toch lijkt het team klaar voor die stap.
De combinatie van recente successen en het vertrouwen dat daaruit voortvloeit, biedt een solide basis voor wat komen gaat. Als het team de lijn van dit seizoen weet door te trekken, kan het ook op een hoger niveau voor verrassingen zorgen.
Voor nu overheerst vooral het gevoel van trots in Ter Apel. Met het kampioenschap, de promotie én de bekerwinst heeft Pegasus Dames 4 een seizoen neergezet waar nog lang over nagepraat zal worden.
Bron: Jens Oolders