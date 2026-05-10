Record aantal aanmeldingen voor een GVB pakket bij Golfclub Westerwolde

VLAGTWEDDE – Zaterdag 9 mei hadden zich weer 19 liefhebbers aangemeld voor de gratis Kennismakingsclinic van Golfclub Westerwolde.
Om 10.00u, werden alle belangstellenden welkom geheten op het gezellig terras van de golfclub.
De potentiële nieuwe leden werden meteen gewaarschuwd voor de verslavende werking van het golfspelletje.
De sfeer zat er direct goed in. Enthousiaste leden van de club gingen met verschillende groepjes aan de slag. Putten, chippen en met de grote driver op de drivingrange. Ook werd er een hole gelopen. Het was spannend om in zo weinig mogelijk slagen de bal in de hole te krijgen.
Na 2 uur actief bezig te zijn geweest, waren er 18 van de 19 deelnemers, die verder wilden met golfen en zich aanmelden om les te nemen om het GVB te halen. Zij worden 3 maanden begeleid en kunnen gebruik maken van de baan en kunnen daarna examen doen voor het GVB. Met dit bewijs kun je op iedere golfbaan in de wereld golf spelen.
De volgende gratis clinic van dit jaar is op zaterdag 25 juli.
Heeft u ook belangstelling, mail dan naar clinics@gcwesterwolde.nl of ehbunt@gmail.com
Ed van de Bunt
Foto’s: Eveline van de Bunt en Tineke Venema