Veelerveen ondanks winst nog geen kampioen

VEELERVEEN – Veelerveen behaalde vandaag een verdiende en duidelijke winst op het al gedegradeerde Bareveld. Na een 2-1 ruststand werd het uiteindelijk 6-1.
De doelpunten werden voor de thuisploeg gemaakt door Olaf Gijben (strafschop), Kevin Rosevink, Brian Kuiper, Alwin Prusen, Martijn Busscher en Jesse Bergman (strafschop). Door deze winst mag de ploeg van trainer Sven Oost zich echter nog geen kampioen noemen. Naaste vervolger BNC won bij Westerwolde (0-3) en blijft met nog één wedstrijd voor de boeg drie punten achter de Veelerveensters staan.
BNC speelt volgende week thuis tegen de derby tegen Drieborg. Veelerveen wacht nog een zware uitpartij bij Gieterveen.
