Video demonstratie Ter Apel

TER APEL – De demonstraties rond het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn afgelopen zaterdagmiddag vrij rustig verlopen.
De politie was met veel manschappen en materieel aanwezig om de verschillende groepen te scheiden en de openbare orde te handhaven. Onder het viaduct bij de Westerstraat hadden zich rond het middaguur ruim 100 tegendemonstranten verzameld. De groep maakte met trommels hun standpunt kenbaar, terwijl de politie van dichtbij toezicht hield.
Later in de middag heeft de politie een einde gemaakt aan de demonstraties bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van Westerwolde had voor delen van Ter Apel een noodbevel ingesteld. Na een grimmige omslag rond half drie voerde de Mobiele Eenheid (ME) meerdere charges uit. Hierbij zijn meerdere personen aangehouden.
