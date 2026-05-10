Voorbereidingen Oldtimerdagen Vriescheloo in volle gang

VRIESCHELOO – Van 15 tot en met 17 mei worden in Vriescheloo Oldtimerdagen georganiseerd. De voorbereidingen zijn in volle gang.
De Oldtimerdagen vinden ter hoogte van Dorpsstraat 106 plaats. Ze worden door Johan en Richard Achterhof, in samenwerking met Stichting Bovem, georganiseerd.
De voorbereidingen zijn in volle gang. De afgelopen dagen is het terrein gemaaid en zijn de paaltjes voor de indeling van het veld geplaatst. Ook staat er inmiddels de eerste tent.
Met circa 200 unieke voertuigen, demonstraties, markt, modelbouw en kinderactiviteiten belooft het een geweldig evenement te worden!
Het evenement is op 15, 16 en 17 mei van 10.00 tot 17.00 uur gratis te bezoeken.