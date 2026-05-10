Wandelen werkt! in Ter Apel

TER APEL – Op woensdag 13 mei organiseren de wandelcoaches een wandeling in Ter Apel.
Startpunt: Enjoy, Nederveen Cappelstraat 160, 9561 KW Ter Apel
LET OP! EXTRA REISTIJD!
De weg van Sellingen naar Ter Apel (Sellingerstraat) is momenteel afgesloten. Omleiding is via Jipsingboertange en Sellingerbeetse.
Groep A van 10 km start om 9.15 uur
Groep B van 8 km start om 9.30 uur
Groep C van 6 km start om 9.45 uur
Opgave wandeling is verplicht. Mail of bel naar aanmeldenwandelenwerkt@kpnmail.nl of 06-30486082 of app. Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen.