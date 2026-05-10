Westerwolde staat voor cruciale thuiswedstrijd tegen BNC

VLAGTWEDDE – Vanmiddag staat ook in de vierde klasse B de een na laatste speelronde van het seizoen 2025 / 2026 op het programma met wedstrijden die allemaal op hetzelfde tijdstip moeten worden gespeeld. Een speelronde waarin aan de bovenkant van de ranglijst de nodige beslissingen kunnen vallen, waarbij Westerwolde in de wedstrijd tegen BNC een behoorlijke rol van betekenis voor zichzelf en anderen kan vervullen. Immers, willen de Vlagtwedders mee blijven doen in de strijd om de te verdelen prijzen, dan zal er zondagmiddag gewonnen moeten worden van de gasten uit Finsterwolde.

Dit laatste zou betekenen dat Veelerveen bij winst van hun wedstrijd tegen het al gedegradeerde Bareveld het kampioenschap in de wacht sleept. Ook bij winst van zowel Veelerveen als BNC (tegen Westerwolde dus) kunnen de Veelerveenster zich al officieus tot kampioen kronen. Daar waar het verschil in punten dan drie blijft, is het doelsaldo van Veelerveen stukken beter (+ 16) dan dat van BNC. Mocht laatstgenoemde ploeg zondagmiddag op De Barlage trouwens winnen van Westerwolde, dan is men wel de winnaar van de derde periode. Maar wie weet kan Westerwolde, mede in eigen belang, daar een stokje voor steken. En om het nog wat ingewikkelder te maken, wat doen BNC en de KNVB met het al gehonoreerde verzoek richting BNC om het volgend seizoen op zaterdag (te starten in de vijfde klasse) te willen en kunnen uitkomen. Kortom, voor Westerwolde en de andere vier ploegen in de top-5 staat er komende zondagmiddag in een drietal cruciale wedstrijden van alles op het spel.

Onderaan de ranglijst is er nog volop strijd de nacompetitie te ontlopen. De nummers 9 (Drieborg), 10 (Gieterveen) en 11 (Engelbert) hebben alle drie momenteel 17 punten. In de wetenschap dat uiteindelijk de nummer 9 rechtstreeks vierdeklasser blijft en de nummers 10 en 11 veroordeeld worden tot het spelen van nacompetitie, zal het spelen van de laatste twee speelrondes voor deze drie clubs de nodige spanning en misschien zorgen met zich mee brengen. Bijkomend feit is nog wel dat men elkaar onderling niet meer treft.

BNC (oftewel de Bravery Novazembla Combinatie) heeft de afgelopen weken een enorme opmars doorgemaakt in de stand op de ranglijst, uitmondend in een huidige tweede plaats achter koploper Veelerveen. De ploeg van trainer / speler Martijn Delger heeft nu 38 punten uit 20 wedstrijden behaald en hun doelsaldo is 52 – 38. En naast het feit dat het theoretisch nog steeds mogelijk is het kampioenschap binnen te halen, zal men zondagmiddag de wedstrijd op De Barlage ook vast en zeker benaderen met in het achterhoofd dat de derde periodetitel voor het grijpen ligt. Maar wat er daarna gebeurt is voor velen nog een vraag.

Voor Westerwolde is het komende zondagmiddag aan- of afhaken. Bij winst op BNC en afhankelijk van het resultaat van de andere topper tussen SPW en Buinen, is Westerwolde met het oog op de laatste speelronde dan nog volop kandidaat zich op basis van het vervangend periodekampioenschap te plaatsen voor de nacompetitie. In de laatste speelronde op zondag 17 mei zal Buinen dan de tegenstander zijn. Maar eerst maar eens kijken of de mannen van trainer Mark Kruize in hun laatste wedstrijd op het huidige kunstgrasveld hun puntentotaal van 36 kunnen uitbreiden naar 39 en tegelijkertijd nog te sleutelen aan het doelsaldo van 47 – 30. Kortom, niet alleen voor Westerwolde, maar voor de gehele top-5 zijn er met het oog op speelronde 21 nog tal van open einden die garant staan voor een spannend slot van de competitie 2025 / 2026.

Scheidsrechter bij Westerwolde – BNC is dhr. J. v.d. Weide. Westerwolde trof de arbiter uit Haren al twee keer eerder dit seizoen; zowel in Gieterveen als in Muntendam had hij de leiding bij die uitwedstrijden van Westerwolde. Pupil van de week is Sem Viet; hij speelt in Westerwolde JO10-1.

Wedstrijdsponsor bij Westerwolde – BNC is Mechanisatie Centrum Valthermond (MCV), dat ook nog een vestiging in Assen heeft. M

Vertegenwoordiger / verkoper binnen het bedrijf is Johan Kruize. Naast hartstochtelijk trainer van jeugdteams en keeperstrainer binnen Westerwolde, is hij momenteel ook betrokken bij Westerwolde zondag 1. De link met het wedstrijdsponsorschap van deze zondagmiddag is zodoende dan ook snel gelegd. Leuk te vermelden is dat ook selectiespeler Joran Luijten is toegetreden tot het personeel van MCV. Graag wil Westerwolde Johan Kruize en zijn bedrijf hartelijk bedanken voor het andermaal beschikbaar stellen van een wedstrijdbal.

HJ Pleiter