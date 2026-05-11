Aardbeving bij Appingedam

APPINGEDAM – Vanmorgen vond bij Appingedam een aardbeving plaats.
Vanmorgen vond om 06.16 uur bij Appingedam een aardbeving plaats. De beving was op drie kilometer diepte en had een kracht van 1.9 op de schaal van Richter. Het is nog niet bekend of de beving schade heeft veroorzaakt.
Dit is de twaalfde op land geregistreerde aardbeving in Groningen en Noord Drenthe dit jaar:
31 januari Garrelsweer 1.1
31 januari Ten Post 0.9
1 februari Overschild 0.5
16 februari Usquert 0.9
8 maart Marum 1.5
14 maart Eleveld Drenthe 3.0
14 maart Geelbroek Drenthe 1.3
19 april Harkstede 0.9
4 mei Meerstad 0.3
4 mei Uithuizen 1.1
7 mei Zandeweer 1.8
11 mei Appingedam 1.9
Bron: aardbeving.nl