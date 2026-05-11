Aardbeving bij Appingedam

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 11 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

AFWISSELEND | DE HELE WEEK KOUD

Het wordt een afwisselende dag met soms een periode met opklaringen, en dan weer een periode met enkele buien. Heel zware buien zijn er nog niet en eerst is er maar een matige westenwind, maar later is er windkracht 5 uit het noordwesten en vanavond is er kans op een paar intensieve buien. Het is ook koud met een maximumtemperatuur van 11 of 12 graden.

Vannacht is het nogal buiig en ook morgenochtend valt er nog een bui, morgenmiddag is het meest droog met af en toe zon maar ‘s avonds gaat het soms weer regenen. Ook morgen wisselt het dus af en ook morgen is het koud: maximum rond 12 graden en een vrij krachtige noordwestenwind.

Woensdag en donderdag wordt het wat actiever want een vrij groot lagedrukgebied ligt dan boven ons land. Dat geeft vaak buien en soms ook een langere periode met regen. Een hagel- of onweersbui is dan zeker ook mogelijk en per dag kan 10 mm aan neerslag vallen. Vrijdag is ook nog wisselvallig maar volgende weekend is weer wat stabieler. Maxima vanaf donderdag rond 13 graden.