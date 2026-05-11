Achtjarige Ryan uit Winschoten in subtop NK-dammen voor welpen

HUISSEN, WINSCHOTEN – De achtjarige Ryan uit Winschoten wist zaterdag bij het NK-dammen voor welpen een plaats in subtop te veroveren.

Zaterdag 9 mei vond in verenigingsgebouw ’t Koelhuis in Huissen (Gld.) het NK-dammen voor welpen plaats, waarbij de plaatselijke damvereniging VBI Huissen, onder auspiciën van de KNDB, als gastheer fungeerde en zorg droeg voor borden/schijven en digitale klokken. Organisator en contactpersoon Marije ter Maat kreeg hierbij steun van Piet Verhaegh, (GMI) Gérard Jansen, Ruud de Koter en Gerold Kosman als “tafelarbiters”. Cas Schaapveld en (MF) Fleur Kruysmulder plaatsten de uitslagen op toernooibase. Dit is overigens een service voor het “thuisfront” om de actuele voortgang van de deelnemers in te zien.

Tenslotte was de KNDB vertegenwoordigd door jeugdcommissielid Danny Staal uit Groningen. De 42 finalisten, meisjes en jongens gemixt, werkten hierbij 9 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 10 basisminuten + 5 bonusseconden per zet” De 1e ronde vond plaats volgens een geleide loting, waarna de computer vanaf de 2e ronde deze rol overnam en de spelers met ongeveer een gelijk aantal punten aan elkaar koppelde.

Damclub Winschoten present

Damclub Winschoten was in Huissen vertegenwoordigd door Thijs en Ryan, beide 8 jaar en woonachtig in Winschoten. Thijs kwam ondanks zijn goed opgezette partijen niet tot scoren. Desondanks verkreeg Thijs bij het merendeel van de partijen in de opening schijfwinst, echter dat verzandde naarmate de partij vorderde en Thijs minder goede beslissingen nam tijdens de wedstrijden. Niettemin deden Thijs en Ryan een schat aan wedstrijdervaring op, met als pluspunt het spelen tegen leeftijdgenoten en omgaan met de digitale wedstrijdklok.



Ryan had zaterdag een supertoernooi met een 13e plaats in de subtop. Ryan begon voorzichtig en had na 5 ronden 3 punten gescoord. Daarna zette Ryan een eindsprintje in dat maar liefst 4 winstpartijen opleverde en de totaalscore op 11 punten bracht, wat neerkwam op een gedeelde 8e plaats met 6 medespelers. Kampioen werd Galadriël uit Hoogeveen, 2e Luuk uit Alblasserdam en 3e Naud uit Leiden.

Speelgerechtigd

Positief nieuws is dat Thijs en Ryan in 2027 nog speelgerechtigd zijn om deel te nemen aan het NK-welpen. In de welpen categorie zijn de spelers maximaal 10 jaar en geboren in 2016 en 2017. Daarna komt de pupillenklasse dat zijn kinderen geboren in 2013 t/m 2015, aspiranten geboren in 2010 t/m 2012, Junioren geboren in 2007 t/m 2009. In het jaar dat een jeugdspeler 20 jaar wordt valt hij of zij in de seniorencategorie. De jeugdcategorie in de damwereld begint trouwens met de benjamins, die zijn geboren in 2018 of eerder.

Bron: Geert Lubberink