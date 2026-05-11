Brandweer naar woningbrand Veendam

VEENDAM – Vanmiddag is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand aan de G.H. Steurmanstraat in Veendam.
Bij een rijtjeswoning aan de G.H. Steurmanstraat in Veendam is vanmiddag rond half drie brand uitgebroken. Brandweer Veendam ging met twee brandweerwagens ter plaatse.
Omdat Veiligheidsregio Groningen niet duidelijk in beeld had wat er brandde, werd opgeschaald naar middelbrand. Met een binnenaanval werd de brand onder controle gebracht. Een tweede brandweerwagen hoefde niet te worden ingezet.
De bewoner is door ambulancepersoneel gezien i.v.m. brandwonden. Salvage werd opgeroepen om de bewoners bij te staan met de afwikkeling van de schade.
Bron: Veiligheidsregio Groningen
Foto’s: Brian Gaasendam