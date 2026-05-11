Camperplaats Loosterstee zamelt flessen en blikjes in voor Hertenkamp Vriescheloo

VRIESCHELOO – Camperplaats Loosterstee is gestart met het inzamelen van statiegeldflessen en -blikjes voor Hertenkamp Vriescheloo.
Op loopafstand van Camperplaats Loosterstee bevindt zich Stichting Hertenkamp Vriescheloo, een begrip voor velen in de omgeving. Het Hertenkamp is prachtig gelegen in het groen, waar u in alle rust even kunt wandelen, de kinderen fijn kunnen spelen en de dieren bekijken.
Het Hertenkamp wordt met veel liefde door vrijwilligers onderhouden en daar draagt Loosterstee graag een steentje aan bij. Vanaf nu sparen ze samen met hun gasten statiegeldflessen voor het hertenkamp. Ook mensen die geen gebruik maken van de camperplaats mogen er hun statiegeldflessen en -blikjes in de daarvoor bestemde container doen.
U kunt ook ‘Vrienden van het Hertenkamp’ worden door hen jaarlijks te ondersteunen met een financiële bijdrage. Klik HIER voor meer informatie.
Samen helpen deze mooie plek voor jong en oud te behouden!
Foto’s: Stichting Hertenkamp Vriescheloo