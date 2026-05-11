Filmhuis vanBeresteyn vertoont sprankelende romcom ‘What a Feeling’

VEENDAM – Maandagavond 18 mei presenteert Filmhuis vanBeresteyn de hartverwarmende en geestige romantische komedie What a Feeling. Deze Oostenrijkse film biedt een frisse en oprechte kijk op liefde, identiteit en nieuwe kansen en laat zien dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen.
In What a Feeling volgen we Marie Theres, een succesvolle arts met een ogenschijnlijk perfect leven. Wanneer haar huwelijk strandt en ook haar carrière onder druk komt te staan, raakt ze alles kwijt wat haar houvast gaf. Haar leven neemt een onverwachte wending wanneer ze Fa ontmoet, een charismatische en vrijgevochten vrouw die een heel andere kijk op het leven heeft. Wat begint als een onschuldige flirt, groeit uit tot een bijzondere en diepgaande relatie die beide vrouwen dwingt om eerlijk naar zichzelf te kijken en oude zekerheden los te laten.
De film, geregisseerd door Kat Rohrer, blinkt uit in scherpzinnige humor, warme personages en een herkenbaar verhaal over zelfontdekking en liefde buiten de gebaande paden. Met sterke rollen van Caroline Peters en Proschat Madani weet What a Feeling zowel te ontroeren als te vermaken.
De film werd lovend ontvangen: “Slim, romantisch en vermakelijk van begin tot eind,” aldus Film Vandaag.
Datum: Maandag 18 mei 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn