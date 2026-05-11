DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Oberlangen

Bij een verkeersongeval op de Lagerstraße in Oberlangen zijn gistermorgen om 9.15 uur meerdere mensen gewond geraakt. Een 67-jarige bestuurder van een VW Tiguan reed op de Lagerstraße vanuit Oberlangen en wilde bij de kruising met de Nord-Süd-Straße linksaf slaan. Bij hem in de auto zat een 65-jarige vrouw. Tijdens het afslaan verleende de man geen voorrang aan een Honda die van links op de Nord-Süd-Straße kwam. De Honda werd bestuurd door een 40-jarige man en er zat ook een tweejarig jongetje in de auto. De twee auto’s botsten op de kruising. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. De 65-jarige vrouw raakte zwaargewond, de andere drie betrokkenen liepen lichte verwondingen op. Alle vier de slachtoffers werden ter plaatse behandeld en vervolgens naar een ziekenhuis vervoerd. De 65-jarige vrouw verkeert niet langer in levensgevaar. De weg was tot ongeveer 14:15 uur volledig afgesloten in verband met het onderzoek naar het ongeval en de bergingswerkzaamheden.

Weener

Gisteren reed rond 14:55 uur een 64-jarige bestuurder van een Hyundai i20 op de Middelweg in Weener in de richting van St. Georgiwold. Tegelijkertijd reed een groep fietsers in dezelfde richting op de Middelweg. Toen de 64-jarige de fietsers inhaalde raakte hij het stuur van een 39-jarige e-biker. De e-biker kwam daardoor ten val. Hij werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er raakten geen andere personen gewond. De materiële schade is gering.

Bunde

Rond 05:30 uur drongen onbekende daders gistermorgen een opslagruimte van een bedrijf aan de Neuschanzer Straße in Bunde binnen. Ze stalen voor een onbekend bedrag goederen. Getuigen die informatie over dit incident kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Haren

Om 2.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag zijn ter hoogte van de Fliederweg twee 44 jarige mannen aangevallen. De beide slachtoffers waren, samen met andere personen, op weg naar huis. Ze hadden in Haren het schuttersfeest bezocht. Plotseling werden ze door een groep van acht jonge mannen aangevallen. Er werd met wapenstokken op hen ingeslagen. Hieraan voorafgaand zou volgens getuigen in de feesttent al een ruzie hebben plaatsgevonden. De beide slachtoffers raakten lichtgewond. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen via (05932) 72100.

Meppen

Op donderdag 7 mei ontving een bewoner van de Dürenkämpestraat in Meppen een telefoontje van iemand die zich voordeed als politieagent. De beller vertelde de oudere man dat er inbrekers in de buurt waren gearresteerd en dat zijn eigendommen in gevaar waren. Hij beweerde dat de politie de waardevolle spullen van de bewoner moest controleren.

Rond 12:30 en 13:30 uur verscheen bij het appartement van de bewoner er daadwerkelijk een man, die zich voordeed als politieagent. De bewoner weigerde hem de toegang en raakte met hem in gesprek. Hij en zijn vrouw slaagden erin de man van het terrein te verwijderen. Er is niets buitgemaakt.

De dader kan als volgt worden omschreven:

ongeveer 35 jaar oud

kort haar

slank postuur

draagt ​​een bril

Midden-Europees uiterlijk

Papenburg

Op maandag 4 mei ontving in de omgeving van de Im Quadrätchen/Hermann-Lange-Straße een oudere vrouw een telefoontje van een man die zich voordeed als politieagent. Hij beweerde dat er inbrekers in de buurt waren gearresteerd en dat haar bezittingen in gevaar waren en dat de politie de waardevolle spullen van de vrouw moest inspecteren.

Rond 16:30 uur verscheen bij het appartement van de vrouw een man die zich voordeed als politieagent. Hij vroeg haar om munten en sieraden te laten zien, zodat hij ze kon fotograferen. Voordat de vrouw hem kon tegenhouden, stopte de dader de spullen plotseling in een tas en rende het huis uit in de richting van Hermann-Lange-Straße.

De dader kan als volgt worden beschreven:

ongeveer 1,80 m lang

ongeveer 20 tot 30 jaar oud

donker haar, draagt ​​een baseballpet met de klep naar achteren

gekleed in een donkere jas, een lichtgekleurde trui, een blauwe spijkerbroek, donkere sportschoenen

Een soortgelijke voorval deed zich donderdag ook in Lingen voor. Ook daar werd een oudere bewoner het slachtoffer van een persoon die zich voordeed als een politieagent. Hij “legitimeerde” zich met een afbeelding op zijn telefoon. Het slachtoffer liet hem binnen en de “agent” begon het contant geld dat de bewoner in huis had te fotograferen. In een onbewaakt ogenblik ging de “agent” er met het geld vandoor.

Het signalement van deze dader komt sterk overeen met de signalementen van de daders in Papenburg en Meppen. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.