Molen Mulder Pot en Sanne Meijer introduceren Groninger bakmixen

KROPSWOLDE – Van een middeleeuwse honingkoek tot een herfstige appelcake – Molen Mulder Pot in Kropswolde en historica Sanne Meijer brengen échte Groninger bakmixen op de markt. De bakmixen zijn gebaseerd op recepten uit het Gronings Bakboek van Sanne. Ieder seizoen staat er een ander bakgerecht centraal. Je kunt de bakmixen los kopen, of in een cadeaupakket met het Gronings Bakboek en eventuele andere ingrediënten of bakbenodigdheden.
Je vindt de bakmixen en cadeaupakketten in de molenwinkel van Mulder Pot in Kropswolde én in hun webshop. Later dit jaar worden ook speciale Gronings Bakboek-kerstpakketten gelanceerd.
De hylikmaker (‘huwelijksmaker’)
Het is lente: tijd van lentekriebels, bloemetjes en bijtjes. De allereerste bakmix die verschijnt, is dan ook de hylikmaker (‘huwelijksmaker’). Deze van oorsprong middeleeuwse koek is eeuwenlang gebruikt om de liefde mee te verklaren. Vroeger werd de koek in Groningen vooral verkocht op markten en kermissen. Dit waren plekken waar jongeren elkaar konden ontmoeten. Niet voor niets werd de hylikmaker ook wel ‘kermiskoek’ genoemd. En over die bijtjes gesproken: een belangrijk ingrediënt in de koek is lokale, Groninger honing.
Over de makers
Sanne Meijer is historica en werkt aan allerlei projecten omtrent Groninger geschiedenis, cultuur en erfgoed. Vorig jaar verscheen haar Gronings Bakboek (Groningen: Uitgeverij Passage, 2025). Dit boek verbindt feestdagen met Groninger geschiedenis en tradities en staat boordevol bekende en nieuwe recepten.
In de molen De Hoop in Kropswolde maalt de firma Mulder Pot granen op ambachtelijke wijze: met molenstenen. Het proces is inmiddels gekoppeld aan een moderne geautomatiseerde productielijn. Voor de granen wordt zoveel mogelijk een beroep gedaan op boerenbedrijven uit de regio. Naast de molen is de molenwinkel gevestigd.
Bron en foto’s: Sanne Meijer