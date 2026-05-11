Muziek en theater in de Hof van Sellingen: twee gezellige avonden met gratis toegang

SELLINGEN – Op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei verandert Shopping Plaza Hof van Sellingen in een bruisend podium vol muziek en theater. Na het succes van vorig jaar bundelen Theatergroep Waark en theatergroep NITE opnieuw hun krachten met lokale partners voor een serie oergezellige dorpsavonden. Dit jaar zelfs uitgebreid naar twee dagen! De toegang is gratis, maar wel op reservering.
Iedereen is van harte welkom om te genieten van een afwisselend programma vol lokaal talent, verrassende optredens en hartverwarmende gezelligheid.
Vrijdag 15 mei 2026 – Groningstalige liedjes & theater
Singer-songwriter Josien Bakker weet met haar heldere stem en Groningstalige liedjes moeiteloos de juiste sfeer te creëren. Kunstenaar Lyna Bosman laat haar mooiste werken zien in een speciaal samengestelde expositie, terwijl het Ketelkoor de avond opvrolijkt met een optreden vol Nederlandstalige én Groningse liederen. Dichter Ferin Imeci raakt het publiek met zijn persoonlijke dichtkunst, en de lokale groepen laten hun talent zien in een gezamenlijk verrassingsoptreden onder regie van Theo de Groot.
Theatergroep Waark speelt de Groningstalige eenakter ‘Sodom of Verona’. De NITE riders, de junior company van NITE, geven een voorproefje van hun voorstelling ‘Wat We Erven’. Deze is op zaterdag 16 mei te zien in de Hof van Sellingen. De presentatie van de avond is in vertrouwde handen van de Groninger taaldeskundige en theatermaker Theo de Groot.
Zaterdag 16 mei 2026 – Theater
De NITE riders spelen in de Hof van Sellingen de voorstelling ‘Wat We Erven’. Waar kom je vandaan? En kun je je familie ooit echt loslaten, of blijft die altijd een deel van je? In deze indringende voorstelling – waarin je niet alleen kijkt, maar ook rondloopt en zelf ontdekt – staan familie, afkomst en loyaliteit centraal.
Sara en Adam, zus en broer, zien elkaar na jaren terug door een erfenis. Wat begint als een praktische afhandeling, groeit uit tot een persoonlijke en confronterende ontmoeting, waarin oude herinneringen, verschillen en emoties naar boven komen.
Wat We Erven gaat niet alleen over wat je erft in geld, maar ook over wat je meedraagt: overtuigingen, gedrag en verhalen die je niet zomaar achterlaat.
Cast: Fiep Mulderije, Mohamed Abd El Hafeez, Jonnah Lee Goldberg, Shaheer Alzir | tekst: Shabnam Baqhiri & Rasit Elibol | concept en hoorspeelregie: Rebekka Nilsson | eindregie: Arthur Buchholz, Joelina Spieß
Praktische informatie
Locatie: Shopping Plaza Hof van Sellingen, Dorpsstraat 8, 9551 AE Sellingen
Aanvang:
- 15 mei: 19.30 uur
- 16 mei: 20.00 uur
Toegang: Gratis
Reserveer je plekje via: www.waark.nl
Bron: Gemeente Midden Groningen