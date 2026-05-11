VLAGTWEDDE – Na een succesvol verlopen klaverjascompetitie 2025 / 2026, met een record aantal deelnemers en als kampioen Jan Hendrik Veldman, organiseert de activiteitencommissie als afsluiting van het seizoen voor de vijfde keer het Open Vlagtwedder Kampioenschap Klaverjassen (OVKK).
Deze kaartavond vindt plaats op vrijdag 15 mei in de kantine van de voetbalvereniging aan de Spetsebrugweg in Vlagtwedde en begint om 19.30 uur. Iedereen, wel of geen lid van de vereniging, wel of geen inwoner van Vlagtwedde, kan aan dit kampioenschap deelnemen. De inzet van deze kaartavond is dan ook wie er na Henk Hebers sr., Elzo Bartels, Leendert Boltjes en Tjaard Toutenhoofd de vijfde Vlagtwedder klaverjaskampioen wordt.
Ook deze avond worden er vier partijen van twaalf spelletjes gekaart. Gelet op de inkoop van de prijzen wil de organisatie graag weten op hoeveel deelnemers er deze avond gerekend kan worden. Opgave is dan ook mogelijk via activiteiten@vvwesterwolde.nl Ook kan men zich opgeven bij Andries Huisinga.
Uiteraard hoopt en rekent de activiteitencommissie weer op een grote deelname en kan het aantal deelnemers van 24 van het vorig jaar worden overschreden. Wie weet bent u een van deze deelnemers en mag u zich een jaar lang klaverjaskampioen van Vlagtwedde noemen ……..
HJ Pleiter