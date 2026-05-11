Partycentrum Rendering in Vlagtwedde sluit de deuren in 2028

VLAGTWEDDE – Partycentrum Rendering in Vlagtwedde sluit op 1 juli 2028 de deuren. In een persoonlijk bericht op sociale media bevestigen eigenaren Eddy en Gina Rendering dat zij het centrum hebben verkocht aan bouwonderneming Avitec.
Met de verkoop aan Avitec komt er over ruim twee jaar een definitief einde aan een tijdperk. Het bekende familiebedrijf is op dat moment 35 jaar in handen geweest van het echtpaar. Voor de inwoners van Vlagtwedde betekent dit een ingrijpende verandering voor de dorpskern. Rendering is de laatste uitgaansgelegenheid in Vlagtwedde. Het pand krijgt een bouwbestemming. ”Het is erg jammer,” aldus een medewerker, ”maar ja, tijden veranderen.”
De eigenaren spreken op hun sociale media van een ”apart” gevoel bij het delen van dit nieuws. De vaste bezoekers van het zalencentrum, de bowlingbaan en de discotheek hebben nog even de tijd om afscheid te nemen. Tot de zomer van 2028 blijft het horecabedrijf operationeel, waarna het stokje definitief wordt overgedragen en de horecafunctie aan de Schoolstraat 8 verleden tijd zal zijn.