Pekela draagt Blijhamsterbrug over aan provincie Groningen

PEKELA – De gemeente Pekela heeft maandag de Blijhamsterbrug in Oude Pekela overgedragen aan de provincie Groningen. Dat gebeurde door wethouder Reiny Kuiper die een symbolische sleutel overhandigde aan Johan Bok, teamleider onderhoud bruggen en kanalen van de provincie.
De provincie neemt nu het onderhoud over van de druk gebruikte brug in de Turfweg. Hiervoor heeft de gemeenteraad van Pekela een bedrag van 414.000 euro beschikbaar gesteld om dit onderhoud aan de brug eeuwigdurend af te kopen.
De provincie heeft in ruil hiervoor toegezegd mee te denken met de gemeente over de verbinding tussen de nieuwe woonwijk aan de Hooiweg en het centrum van Oude Pekela. Daarnaast gaat de provincie de provinciale weg N367 openstellen voor landbouwverkeer.
Wethouder Reiny Kuiper is blij dat na lang onderhandelen de kogel nu door de kerk is. ‘Als gemeente vinden we dat een brug in een Provincialeweg bij de provincie hoort. In het verre verleden is daar ook al eens over gesteggeld. Mooi dat we dit samen met de provincie voor eens en altijd hebben opgelost.’
