Politie onderzoekt mogelijke brandstichting natuurgebied Klazienaveen

KLAZIENAVEEN – In een bosgebied aan de Scholtenszathe in Klazienaveen-Noord is zondagavond een natuurbrand uitgebroken. De brandweer rukte rond 17.38 uur groots uit om te voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden.
Door de stevige wind had het vuur zich bij aankomst van de hulpdiensten al snel uitgebreid. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe besloeg de brand uiteindelijk een gebied ter grootte van ongeveer een voetbalveld.
De brand bleek lastig te bestrijden, omdat de hulpdiensten moeilijk bij de brandhaard konden komen. Brandweerkorpsen uit Klazienaveen en Emmen kwamen ter plaatse en namen ieder een zijde van het brandgebied voor hun rekening. Na enige tijd wist de brandweer het vuur onder controle te krijgen en verdere uitbreiding te voorkomen.
De politie is inmiddels een onderzoek gestart, omdat brandstichting niet wordt uitgesloten. Op het moment dat de brand vermoedelijk ontstond, zou een groep van vier jongeren in de omgeving aanwezig zijn geweest. De politie wil graag met hen in contact komen, omdat zij mogelijk belangrijke informatie kunnen hebben.
Daarnaast werden in het bos een jas en meerdere flesjes drinken aangetroffen. Deze zijn door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek.
Mensen die meer informatie hebben over de brand, of zichzelf herkennen in de omschrijving van de groep jongeren, worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Vermeld daarbij registratienummer PL0100-2026124599.