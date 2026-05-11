Politie zoekt getuigen mishandeling centrum Emmen

EMMEN – In de nacht van het festival van Bevrijdingsdag, op woensdag 6 mei 2026, heeft er een zware mishandeling plaatsgevonden. Omstreeks 00:45 uur, werd het slachtoffer ter hoogte van de Bakker Bart op het Marktplein door drie mannen geslagen en geschopt. Hier heeft het slachtoffer zwaar letsel aan overgehouden.
De politie is opzoek naar getuigen en/of camerabeelden van het voorval. Mogelijk zou er een auto in de omgeving hebben gestaan waarvan de inzittenden de politie eventueel meer over de mishandeling zouden kunnen vertellen.
Heb je informatie? Bel de politie op 0900-8844. Het registratienummer betreft PL0100-2026119708.
Bron: Politie Emmen