PVV eist opheldering over politie-inzet Ter Apel

TER APEL – De politieke nasleep van de onrustige zaterdag in Ter Apel is begonnen. De PVV Westerwolde heeft vandaag schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders over de volgens de partij “uitzonderlijk grote politie-inzet” en door de burgemeester ingestelde noodbevel.
De partij vraagt zich af op basis van welke concrete dreigingsanalyse is besloten tot een omvangrijke politieovermacht en de inzet van de Mobiele Eenheid. Volgens de PVV bestaat de schijn van ongelijke behandeling; zij willen weten waarom kritische demonstranten tegen het AZC op afstand werden gehouden, terwijl tegendemonstranten volgens de partij “ruim baan” kregen.
In de vragenlijst aan burgemeester Jaap Velema spreekt Robert Rep (PVV) zijn zorgen uit over de inbreuk op het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting voor bezorgde burgers. De partij eist verder van het college inzicht in de kosten van de operatie en wil weten hoeveel personen er precies zijn gecontroleerd of aangehouden, uitgesplitst per demonstratiegroep.