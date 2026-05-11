Schrijfmasterclass met Maren Stoffels in Bibliotheek Winschoten

WINSCHOTEN – Bibliotheek Winschoten organiseert op dinsdagavond 2 juni van 19.00 tot 21.00 een schrijfmasterclass voor jongeren met bestsellerauteur Maren Stoffels. De bijeenkomst maakt deel uit van de Tienerleesweek 2026 en wil jongeren op een inspirerende manier enthousiasmeren voor lezen en creatief schrijven.
Masterclass Maren Stoffels
Maren Stoffels, bekend van onder meer Dreadlocks & Lippenstift, Nog 27 dagen te leven en de populaire Escape Room-serie, neemt deelnemers tijdens de interactieve masterclass mee in de wereld van het schrijven van spannende verhalen. Ze vertelt hoe zij spanning opbouwt, geloofwaardige personages ontwikkelt en ideeën omzet in een meeslepend boek.
Naast een kijkje in haar persoonlijke schrijfproces geeft Stoffels praktische schrijftips waar jongeren direct zelf mee aan de slag kunnen. Tijdens de bijeenkomst werken deelnemers aan creatieve schrijfopdrachten en is er ruimte om vragen te stellen over schrijven, lezen en het auteurschap. De avond wordt afgesloten met een boekenquiz.
Tienerleesweek
Met deze activiteit sluit Bibliotheek Winschoten aan bij de Tienerleesweek in juni 2026. De Tienerleesweek stimuleert leesplezier onder jongeren en laat zien dat lezen en verhalen een belangrijke rol spelen in creativiteit, taalontwikkeling en verbeeldingskracht.
Praktische informatie en aanmelden
Aanmelden kan via groningsebibliotheken.nl/masterclass. Schrijfervaring is niet vereist.
Bron: Jelte Hommes