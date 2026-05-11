Stichting Blues in Pekel organiseert nieuw Blues Evenement bij Siep&Co

OUDE PEKELA – De Stichting Blues in Pekel organiseert op zondag 17 mei 2026 een nieuw Blues Evenement bij Siep&Co in Oude Pekela.
Twee gerenommeerde Bluesbands: de Big Belly’s Bluesband en de band Bluesheat, beide uit de provincie Groningen geven onafhankelijk van elkaar ieder een concert van ca. 45 minuten. De bands spelen elk op een eigen podium op kleine afstand van elkaar.
Na een pauze van ca. 20 minuten gaan de bands in session met elkaar spelen en beginnen om de beurt. Deze session zal max. 45 minuten duren.
De zaal gaat open om 14:45 uur en de aanvangstijd is om 15:00 uur. Met dit nieuwe evenement hoopt Blues in Pekel aan de wens van vele blues liefhebbers te voldoen om de bluesmuziek een nieuwe kick te geven.
De Stichting Blues in Pekel timmert inmiddels de laatste 10 jaar met succes aan de weg in Pekela en organiseert een paar keer per jaar blues evenementen bij Siep&Co, het Albatros gebouw en de Riggel in Boven Pekela.
Via www.bluesinpekel.nl zijn de toegangskaarten te bestellen.
