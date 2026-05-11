Tentoonstelling schilderijen van Pieter Bootsma in Garnizoenskerk Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – “Schilderachtige Dementie” is een tentoonstelling van schilderijen, die pater Pieter Bootsma heeft gemaakt tijdens zijn dementie proces. Deze zijn in de Garnizoenskerk in Bad Nieuweschans te zien.
Met deze tentoonstelling wil men laten ervaren dat, ondanks verlies van taal, Pieters gevoels- en belevingswereld nog volop aanwezig waren. “Het is aan ons om mensen met dementie te zien en te ontmoeten vanuit de levenservaring die zij met zich meedragen en vanuit de ‘taal’ waarmee zij hun gevoelens en emoties delen.. Pieter, wat wil je worden als je groot bent”?
Pieter Bootsma komt uit een katholiek gezin van elf kinderen uit Turns, een klein dorp in Friesland.
Er werd Pieter vaak gevraagd wat hij wilde worden als hij groot was. Pieter in zijn memoires: “Mijn antwoord was steevast hetzelfde: Paus of Communist. Ik wist niet wat het betekende communist te zijn maar het klonk goed. Van de paus wist ik niets, behalve dat ik een afbeelding van paus Leo XIII had gezien. Ik had toen al een hartstochtelijk en heimelijk verlangen om een religieuze broeder of priester te
worden.” In oktober 1954, drie maanden na zijn priesterwijding, vertrekt Pater Pieter Bootsma met de boot naar zijn missie in Ghana. Hij heeft hier tot 1964 gewerkt als priester- missionaris. Na vijf jaar in Nederland vertrekt hij in 1969 weer als priester-missionaris naar Ghana waar hij tot 2009 blijft.
Dit is een gedeelte van de website: www.schilderachtige-dementie.nl Lees daar het hele verhaal van Pater Pieter Bootsma.
In de Garnizoenskerk zijn tijdens het Kerkenpad, op zaterdag 6 en zondag 7 juni, oomzeggers van de schilder aanwezig in de kerk.
Bron: Ali Schortinghuis