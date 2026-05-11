Westerwolde haakt af na nederlaag gretig BNC

VLAGTWEDDE – In de voorbeschouwing op de wedstrijd tussen Westerwolde en BNC, zich afspelend op zondagmiddag 10 mei op sportpark De Barlage in Vlagtwedde, werd gesteld dat het voor Westerwolde aan- of afhaken zou worden naar gelang hoe de wedstrijd zou aflopen. Door de duidelijke 3 – 0 nederlaag van de mannen van trainer Mark Kruize tegen nu kersvers periodewinnaar BNC, is het voorlopig afhaken geworden wat betreft de strijd om de nog te vergeven laatste vervangende periodetitel. Het voorlopige zit’m vooral in het feit of BNC na hun gehonoreerde verzoek het volgende seizoen op zaterdag te kunnen gaan voetballen, als periodekampioen alsnog moet of gaat deelnemen aan de nacompetitie voor een plaats in de derde klasse. Zo niet, dan zal het volgende week zondag duidelijk worden wie de vandaag veroverde titel van de club uit Finsterwolde gaat overnemen. Maar het kan dus ook zo maar zijn dat het seizoen voor de Vlagtwedders na de wedstrijd van deze middag over en uit is wat het behalen van een prijs betreft.

In de eerste helft van deze niet echt onderhoudende ontmoeting tussen Westerwolde en BNC was het vooral aftasten van elkaars krachten. Westerwolde mocht echter al in de 2e minuut van geluk spreken, toen doelman Erwin Timmer met een prima redding zijn ploeg voor een snelle achterstand behoedde. Hoewel BNC qua veldspel de iets bovenliggende ploeg was, konden ook zij zich geen echte scoringskansen creëren. Jammer genoeg moest halverwege de eerste helft de wedstrijd zo’n tien minuten worden onderbroken, toen een medisch noodgeval langs de zijkant van het veld er noodzakelijkerwijs voor zorgde dat er een ambulance op het sportpark moest komen. Mede door de snelle komst van de ambulance, bleek maar weer eens dat de 24-uurs ambulancepost in Vlagtwedde absoluut een goede zaak is. Hoe de stand van zaken met de onwel geworden persoon precies is, is op dit moment niet helemaal duidelijk. Ook na deze onderbreking werd er in dit eerste deel van de wedstrijd niet meer gescoord en kon arbiter v.d. Weide uit Haren met enige vertraging beide ploegen dan ook met een 0 – 0 ruststand naar de kleedkamer sturen.

Hoe had de wedstrijd voor Westerwolde anders kunnen verlopen als met name Frank Riks zijn uitgelezen mogelijkheid de score te openen wel had benut. En ook Julian Smid slaagde er in een later stadium niet in het net achter doelman Roël Siemens te vinden. Maar zoals al vaker gememoreerd, het scorend vermogen van de Vlagtwedders zal beslist omhoog moeten om tot nog beter aanvaardbare prestaties te komen. En als je dan zelf niet scoort dan is het de tegenstander die wat dit betreft vaak het heft in handen neemt. Een goede aanval van BNC kon door het rechterverdedigingsblok van Westerwolde onvoldoende worden geneutraliseerd, waarna in de 59e minuut de totaal ongedekte Sven Uildriks op simpele wijze de bal in het lege doel kon laten verdwijnen: 0 – 1. En toen Jersey Stuut in de 69e minuut de score kon verdubbelen, was het over en uit voor de Vlagtwedders. De goede wil bleef er, maar aanvallend lukte het ondanks de doorgevoerde wissels deze middag niet. En hoewel een team niet afhankelijk kan en mag zijn van één speler, is het de laatste wedstrijden duidelijk zichtbaar dat het aanvalsspel door de afwezigheid van topscorer René v.d. Laan behoorlijk heeft ingeboet. Voor Westerwolde werden de druiven deze middag nog iets zuurder, toen Jersey Stuur in de 79e minuut een na een overtreding toegekende strafschop binnenschoot. Hoewel doelman Timmer in de goede hoek zat, kon hij de op de juiste snelheid ingeschoten bal niet keren: eindstand 0 – 3. En toen scheidsrechter v.d. Weide na exact negentig minuten voetballen voor het einde van de wedstrijd floot, was een vaak gehoord credo van de kant van de roodwitten “uithuilen en opnieuw beginnen”. Maar misschien toch nog maar even afwachten hoe de reglementen de komende week worden gehanteerd en hoe de laatste speelronde op zondag 17 mei zich zal ontwikkelen.

Door deze 3 – 0 overwinning verzekerde BNC zich dus van het winnen van de derde periode. Tegelijkertijd boekte Veelerveen in eigen huis een ruime 6 – 1 overwinning op het reeds gedegradeerde Bareveld, waardoor officieus het welverdiende kampioenschap werd binnen gehaald. Immers, het verschil in punten met de achtervolger bleef door deze zege drie punten, maar het doelsaldo van de toekomstig kampioen is dusdanig veel beter dan dat van nummer twee BNC (+ 18), dat volgende week zondag de kroon officieel op het werk kan worden gezet. Ook aan de onderkant van de ranglijst zal volgende week worden beslecht wie er nacompetitie gaan spelen en welke ploeg zich rechtstreeks kan handhaven in de vierde klasse. Wat dit laatste betreft zal die strijd hoofdzakelijk gaan tussen Gieterveen en Drieborg; Engelbert is zo goed als zeker “veroordeeld” tot het spelen van nacompetitie. Westerwolde wacht nog een laatste wedstrijd in en tegen Buinen en hoe de uitslag van die wedstrijd ook moge worden, nu al kan er worden gesteld dat de Vlagtwedders terug kunnen kijken op een wisselend, maar vooral leuk seizoen.

Opstelling Westerwolde: Erwin Timmer (K) – Tim Huls (65e min. Luca Kiers) – Rudolf Riks (C) – Tex van Kalmthout – Rudie Bergman (80e min. Thorben Hulsman) – Peter Beens – Julian Smid (80e min. Mikai Luijten) – Kevin v.d. Laan – Joran Luijten (75e min. Kjell Luijten) – Sander van Hoorn (46e min. Lars te Bokkel) – Frank Riks

Scheidsrechters: dhr. J. v.d. Weide uit Haren

Amusementswaarde: 6,5

Toeschouwers: 125

