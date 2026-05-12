Creatieve makers tonen hun werken tijdens kunstmarkt in Stadskanaal

STADSKANAAL – Tijdens de Kunstmarkt in Stadskanaal op 23 mei verandert het centrum in een gezellige plek vol kunst, creativiteit en inspiratie. Kunstenaars en creatieve makers presenteren hun werk: van schilderijen en illustraties tot keramiek, sieraden en handgemaakte producten.
Bezoekers kunnen van 10.00 tot 17.00 uur rustig langs de kramen wandelen, kunstenaars ontmoeten en ontdekken hoe verschillende kunstwerken tot stand komen. De markt is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen die van creativiteit houdt.
Ook voor kinderen is er van alles te beleven. Zij kunnen zelf creatief aan de slag, kijken hoe kunst wordt gemaakt en zich laten inspireren door de kleurrijke omgeving.
De Kunstmarkt is een leuke activiteit voor het hele gezin en een mooie gelegenheid om lokale kunst en talent te ontdekken. Kom langs, laat je verrassen en geniet van een gezellige, creatieve dag in Stadskanaal.
Bron: Tieme Pals