De provincie Groningen heeft een regenboogambassadeur

GRONINGEN – De provincie heeft Herke van der Weij benoemd als eerste Groningse Regenboogambassadeur. Hij gaat gemeenten, organisaties en verenigingen helpen om de zichtbaarheid, veiligheid en acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap te verbeteren. Gedeputeerde Pascal Roemers is blij met de benoeming: “Hiermee willen we bevorderen dat iedereen hier veilig over straat kan en dat je geaccepteerd wordt, ongeacht wie je bent en van wie je houdt.”
Nederland stond bekend als een van de meest tolerante landen ter wereld, maar dat is al lang niet meer zo. De laatste jaren zijn we steeds verder achteropgeraakt in de rangorde van landen met respect voor seksuele en genderdiversiteit. De nieuwe Regenboogambassadeur zet zich in om dit tij te keren: “Ik gun iedereen de veiligheid en het gevoel van vrijheid die ik zelf als jongvolwassene hier in Groningen ervaren heb.”
Convenant
De Groninger gemeenten ondertekenden in 2018 het Regenboogconvenant. De aanpak verschilt nu per gemeente. Initiatieven zijn soms klein, afhankelijk van vrijwilligers en niet altijd goed zichtbaar. Gemeenten geven aan behoefte te hebben aan meer structuur en coördinatie bij het onderwerp inclusie. De Regenboogambassadeur gaat hen daarbij ondersteunen, in eerste instantie gericht op onderwijs en sport, omdat daar vraag naar is.
Aanspreekpunt
Van der Weij is in april gestart om kennis te maken met de gemeenten. Verder gaat hij samenwerken met maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. Hij zal bijvoorbeeld trainers, coaches en besturen ondersteunen bij het voeren van open gesprekken over LHBTI+ inclusie, met praktische tips om een veilige sfeer te creëren. Zijn rol is aanjagen, verbinden en faciliteren. Ook is hij als ambassadeur het aanspreekpunt voor organisaties, vrijwilligers en inwoners met vragen over dit onderwerp.
Bron: Provincie Groningen