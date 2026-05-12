Denksporten 17 mei present op“Dag van het Park” in Winschoten

WINSCHOTEN – Zondagmiddag 17 mei staat het Winschoter Stadspark van 13:00 uur tot 17:00 uur in het teken van de “Dag van het Park”. Omdat de gemeente Oldambt de sport hoog in het vaandel heeft staan, inviteerde woordvoerder Mick Zuurman van “Stichting ZO Groningen”, ook deze editie, alle sportverenigingen in de gemeente Oldambt, om deel te nemen op de “Dag van het Park”. Dit met de insteek om hun sport onder de aandacht te brengen bij het aanwezige publiek.

Denksportplein

Bridgeclub Winschoten, Schaakclub Van der Linde uit Winschoten en Damclub Winschoten hebben als Winschoter denksportclubs de handen ineengeslagen en gaan op het zogenaamde “Denksportplein” gezamenlijk hun sport promoten. Het “Denksportplein” is evenals de vorige editie gesitueerd op de parkeerplaats van de Kinderboerderij in Winschoten. De denksportverenigingen proberen deze middag het publiek de mogelijkheid te bieden om op een ontspannen wijze kennis te maken met het bridgen, schaken en dammen. Bij het bridgen kan dan worden geoefend met aanwezige ervaren clubleden. De schaak- en damclub plaatsen wederom een zogenaamd demonstratiebord van respectievelijk 2 x 2 meter en 3 x 3 meter. Daarnaast liggen in de marktkraam complete setjes dam- en schaakborden waar vervolgens in alle rust kan worden geoefend. Tevens kan, bij alle verenigingen de nodige informatie worden ingewonnen inzake het reilen en zeilen in verenigingsverband.

Trainingsgroep Damclub Winschoten

Damclub Winschoten beschikt sinds januari 2025 over een zogenaamde trainingsgroep, die bestaat uit 12 leden en tevens geschikt is voor de beginnende dammer. In het gebouw van

S.V. Bovenburen aan de Tromplaan in Winschoten wordt op de vrijdagavond vanaf 18:30 uur begonnen met de theorie tot ca. 19:15 uur, om daarna een onderlinge partij te spelen tot maximaal 21:00 uur. In de damlessen passeren alle facetten van het dammen de revue, van openingen via middenspel tot eindspel. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden en zogenaamde streefstanden. Vrijdagavond 15 mei wordt trouwens het damseizoen afgesloten met een toernooi. Het nieuwe damseizoen, voor de

“trainingsgroep” start overigens op vrijdagavond 4 september met een “Instuif”.

Ontstaan “Dag van het Park”

Het concept voor de “Dag van het Park” is eind vorige eeuw een Belgisch initiatief geweest, met als doel meer aandacht te vragen voor het groen in de gemeenten. In Nederland nam de ANWB het voortouw, waarbij momenteel zo’n 60 gemeenten zich inzetten voor de

“Dag van het Park”. Voor de gemeente Winschoten en later de gemeente Oldambt is dat uitgegroeid tot een presentatie van sportclubs, waarbij de entourage van het Stadspark in Winschoten zich uitstekend leent voor zo’n evenement. De sportverenigingen kunnen in eerste instantie werken aan naamsbekendheid en vervolgens promotie en positieve benadering van hun sportbeoefening bewerkstelligen.

Bron: Geert Lubberink