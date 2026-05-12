Int. NK Ovalracing op Hemelvaartsdag in Ter Apel

Ter Apel – Op donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) staat traditiegetrouw de tweede ronde van het int. NK Ovalracing op het programma. Het nieuwe autosportseizoen in Ter Apel werd geopend met de paasraces. Naast de zeven reguliere klasses is het op Hemelvaartsdag de beurt aan de Saloonstox en de Saloon Stockcars als gastklasses om het nodige spektakel en sensatie toe te voegen.



Juniorenklasse

De jeugd heeft de toekomst en wat is het mooier dan deze klasse met een vol deelnemersveld aan de start te zien. Tijdens de paasraces wist Wesley Veenstra uit Klazienaveen de dagoverwinning binnen te halen en gaat daarmee aan de leiding in het Nederlandskampioenschap. Daarbij moet opgemerkt worden dat regerend kampioen, Teis Fischer uit Ter Apel, twee van de drie heats wist te winnen. Een technisch mankement zorgde echter voor nul punten in de tweede manche. Daarmee is hij slechts op de vijfde positie in de tussenstand terug te vinden. Niek Feenstra uit Schoonoord en Jay Tiben uit Andijk zijn op de tweede en derde positie terug te vinden. Kayano Telkamp uit Oude Pekela debuteerde verdienstelijk tijdens de paasraces. Zo zullen de races bij de jongste jeugd weer zeer interessant gaan worden.



Gouden Helm in de Rookie Rods

In deze standaardklasse, was het tijdens de openingsraces genieten van de veelal faire strijd op de baan. Met Equipe Van Wieren/Boes, Raymond Kuiper uit Ter Apel en Brian Doddema uit Musselkanaal als race winnaars is maar weer eens bewezen dat het deelnemersveld zeer aan elkaar gewaagd is. Brian Doddema uit Musselkanaal wist het meest constant punten te scoren, hij is momenteel dan ook de leider in de tussenstand van het NK Ovalracing bij de Rookie Rods. Met een verdere uitbreiding van het deelnemersveld beloven het weer bloedstollend spannende races te worden in de strijd om de Gouden Helm op het circuit de Polderputten in Ter Apel.

SuperRods

Het is genieten geblazen in de SuperRods met volop diversiteit van auto’s, veel deelnemers en prachtig nieuwe concepten die de coureurs de afgelopen winter gecreëerd hebben. Met nog een verdere aanvulling op het deelnemersveld tijdens de Paasraces belooft deze klasse ook nu weer een sensatie te worden. Tijdens de openingsraces van het seizoen wist Bernd Horstkamp uit Hoogstede de meeste punten te verzamelen, hij werd vorig seizoen al kampioen en zal er nu alles aan willen doen om die titel opnieuw binnen te slepen. Reimon Bos uit Noord Sleen, die ook bij de National Hotrods aan de start staat, staat momenteel tweede, hij kijkt tegen een achterstand van slechts één punt aan op de koploper. Equipe Gebroeders De Poel, uit Weerdinge, staan op een knappe derde positie in de tussenstand. Zeer verrassend wist routinier Ad Monster uit Dordrecht met zijn sterk doorontwikkelde bolide maar liefst twee van de drie heats te winnen. Door technische problemen wist hij de tweede heat niet te finishen. Ook Kevin Zwiep uit Schoonoord maakt een sterke indruk, ook hij moest echter één heat met een technisch mankement uitvallen. Kortom, een hoop kanshebbers die dit seizoen mee zullen strijden om overwinningen en het kampioenschap.



2.0 Hotrods

Het was een succesvolle racedag voor Daan Dohmen uit het Limburgse Wanssum tijdens de openingsraces. Hij gaat dan ook aan de leiding van het Nederlandskampioenschap in deze klasse die zijn oorsprong kent in Groot Brittannië. Niek van de Akker uit Nuland en Marius Bert uit Bottrop completeren de top drie in de tussenstand. In deze klasse is het echt close-racing. De deelnemers zijn sterk aan elkaar gewaagd, zodat de races altijd bijzonder spannend en uitdagend zijn.





National Hotrods

De National Hotrods zorgen altijd voor spannende en sensationele races. In deze klasse waar de snelheden zeer hoog zijn en de onderlinge verschillen minimaal wordt ieder foutje meteen afgestraft. De aanwezige coureurs waren tijdens de openingsraces dan ook erg aan elkaar gewaagd, er werd dan ook om iedere meter gestreden. Johan Sanders uit Ter Apel, de regerend kampioen in deze klasse, wist de dagoverwinning binnen te halen. John v.d. Bosch uit Rosmalen, Tim Dreschel uit Recklinghausen, Reimon Bos uit Noord-Sleen en Mark Teuben uit Ter Apel completeren de top vijf. Tijdens de Hemelvaartsdagraces krijgt het deelnemersveld weer de nodige uitbreiding, zodat de races nog spannender en spectaculairder zullen worden.



BMW Cup

In deze snelle merkencup is het deelnemersveld dit seizoen ook weer groot en sterk. De onderlinge verschillen zijn minimaal. Keano Boes uit Vroomshoop staat momenteel bovenaan in de ranglijst. Op de voet gevolgd door de regerend kampioen Rowen Snijder uit Nieuw Amsterdam en Michel de Jonge uit Veendam. Dat belooft opnieuw een zeer spannend seizoen te worden.



Standaard 2000

Deze klasse met snelle toerwagens tot 2000cc is een lust voor het oog. Tijdens de paasraces was het deelnemersveld niet toereikend en stond de klasse nog niet aan de start. Maar tijdens de Hemelvaartsdagraces zal er weer een volwaardig deelnemersveld aan de start verschijnen. Regerend Nederlandskampioen, Ruben Schans uit Nieuw Weerdinge, zal dit seizoen opnieuw proberen zijn titel te prolongeren.



De Saloon Stockcars en Saloonstox zullen het programma completeren. In deze klasse mag de stalen bumper van de auto’s gebruikt worden om posities te verbeteren tijdens de races. Dat staat uiteraard garant voor spektakel!



De races zullen donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) om 11.30 uur van start gaan, alle klasses komen drie keer aan de start in het autosportstadion “De Polderputten” in Ter Apel. De organisatie, maar ook de coureurs staat te trappelen om er weer een fantastische show van te maken voor de vele racefans die het ovalracen rijk zijn. Meer info is te vinden op www.ovalracing-terapel.nl.

Bron: Robert Dreier