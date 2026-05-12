Inwonersbudget Nij Begun steunt initiatieven rond leefbaarheid

PEKELA – Het Inwonersbudget Nij Begun is vanaf vandaag (12 mei) geopend. Inwoners van Pekela kunnen subsidie aanvragen voor eigen activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid of sociale verbinding in hun buurt, wijk of dorp via www.inwonersbudget.nl. Ook in de andere Groningse gemeenten en Noord-Drenthe kan door inwoners een aanvraag worden gedaan. Het gaat erom de omgeving socialer, leuker, mooier, groener, gezelliger of beter te maken.

De subsidie sluit aan bij de Sociale Agenda vanuit Nij Begun: het stimuleren van sociale verbinding en trots, door inwoners vertrouwen te geven en hun eigen initiatieven te ondersteunen.

Veel mogelijk als het bijdraagt aan leefbaarheid of sociale samenhang

De initiatieven van inwoners, waarvoor dit geld beschikbaar is, kunnen heel divers zijn. Of het nu gaat om kleine of om grote activiteiten rond leefbaarheid of sociale verbinding, er is veel mogelijk. Van materiaal kopen om samen een perkje in de buurt aan te leggen tot een grote bijeenkomst waar wijkgenoten elkaar beter leren kennen. Van activiteiten voor jong en oud tot samen in de buurt een sportevenement organiseren, kunst of muziek maken of iets anders doen dat de leefbaarheid vergroot.

Het kan ook gaan om de aanvraag van een klein bedrag of van een flink bedrag, tot maximaal tienduizend euro. In de basis kan alles. Als het initiatief maar bijdraagt aan de leefbaarheid of sociale verbinding tussen inwoners én als er steun voor het idee is van meerdere buurtgenoten. Er is met een totaalbudget van 6,5 miljoen euro per jaar wel een limiet gesteld. Daarmee kunnen jaarlijks mogelijk zo’n duizend projecten worden ontwikkeld.

Sociale Agenda

De Sociale Agenda van Nij Begun is tot stand gekomen vanwege de gevolgen van de jarenlange gaswinning en richt zich op een beter leven voor Groningers en inwoners van Noord-Drenthe. Met meer kansen voor kinderen, minder armoede, een goede gezondheid en betere leefbaarheid. De agenda kwam tot stand dankzij honderden gesprekken met inwoners, organisaties, vrijwilligers, gemeenten, Rijk, experts en vele anderen.

Een terugkerend thema in die gesprekken is de behoefte van inwoners aan het krijgen van vertrouwen en de ruimte om zélf iets goeds te doen voor hun omgeving. Het Inwonersbudget is ingericht vanwege die wens en is een vereenvoudiging van het succesvolle Loket Leefbaarheid van Nationaal Programma Groningen. Het geld wordt uitgekeerd op basis van vertrouwen: een initiatief voor leefbaarheid of sociale samenhang wordt ondersteund, tenzij dat niet passend is (bijvoorbeeld bij politieke, religieuze of commerciële activiteiten).

Meer weten?

Details over wat mogelijk is en hoe je eenvoudig een aanvraag voor het Inwonersbudget Nij Begun bij SNN kunt doen, staat op www.inwonersbudget.nl. Voor meer informatie en hulp kunnen inwoners terecht bij het Team Inwonersbudget via Groninger Dorpen 050 30 50 211 of info@inwonersbudget.nl.

Bron: Gemeente Pekela