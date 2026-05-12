Inwonersbudget Nij Begun steunt initiatieven rond leefbaarheid

GRONINGEN, DRENTHE – De Sociale Agenda van Nij Begun start op 12 mei met de maatregel Inwonersbudget Nij Begun. Dit is budget voor initiatieven van, voor en door inwoners van de provincie Groningen en de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld, Aa en Hunze. Het Inwonersbudget is bedoeld voor eigen activiteiten van inwoners, die bijdragen aan de leefbaarheid of sociale verbinding in hun buurt, wijk of dorp. Het gaat erom samen je omgeving socialer, leuker, mooier, groener, gezelliger of beter te maken.



De maatregel sluit aan bij een belangrijk fundament van de Sociale Agenda: het stimuleren van

gemeenschapszin en trots, door inwoners vertrouwen te geven en hun eigen initiatieven te ondersteunen.



Veel mogelijk als het bijdraagt aan leefbaarheid of sociale samenhang

De initiatieven van inwoners, waarvoor dit geld beschikbaar is, kunnen heel divers zijn. Of het nu gaat om kleine of om grote activiteiten rond leefbaarheid of sociale verbinding, er is veel mogelijk. Van materiaal kopen om samen een perkje in de buurt aan te leggen tot een grote bijeenkomst waar wijkgenoten elkaar beter leren kennen. Van activiteiten voor jonge tot oudere mensen. Samen in de buurt een sportevenement organiseren, kunst of muziek maken of iets anders doen dat de leefbaarheid vergroot en gemeenschapszin stimuleert. Het kan gaan om de aanvraag van een klein bedrag of van een flink bedrag, tot maximaal € 10.000. In de basis kan alles. Als het initiatief maar bijdraagt aan de leefbaarheid of sociale verbinding tussen inwoners én als er maar steun voor het idee is van meerdere buurtgenoten.



Sociale Agenda

De Sociale Agenda van Nij Begun richt zich op een beter leven voor Groningers en Noord-Drenten vanwege de gevolgen van de jarenlange gaswinning. Met meer kansen voor kinderen, minder armoede, een goede gezondheid en betere leefbaarheid. De agenda kwam tot stand dankzij honderden gesprekken met inwoners, organisaties, vrijwilligers, gemeenten, Rijk, experts en vele anderen. Een terugkerend thema in die gesprekken was de behoefte van inwoners aan het krijgen van vertrouwen en de ruimte om zélf iets goeds te doen voor hun omgeving. Het Inwonersbudget is ingericht vanwege die wens en is een uitbreiding van het succesvolle Loket Leefbaarheid van Nationaal Programma Groningen, met een vereenvoudiging van de subsidieaanvraag. Het geld wordt uitgekeerd op basis van vertrouwen: een initiatief voor leefbaarheid of sociale samenhang wordt ondersteund, tenzij dat niet passend is (bijvoorbeeld bij politieke, religieuze of commerciële activiteiten).



Meer weten?

Details over wat mogelijk is en hoe je eenvoudig een aanvraag voor het Inwonersbudget Nij Begun bij

SNN kunt doen, staat op www.inwonersbudget.nl. Voor meer informatie en hulp kunnen inwoners terecht bij het Team Inwonersbudget, uitgevoerd door Groninger Dorpen (050 30 50 211 ) en de

Drentse Vereniging voor Dorpsbelangen en dorpshuizen BOKD (0592 31 51 21) of Info@inwonersbudget.nl.

Bron: Nij Begun/Provincie Groningen