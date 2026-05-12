Jans Duit Makelaardij en artotheek ARTOS geven huizenkopers kunst cadeau

SLOCHTEREN, HOOGEZAND – Een nieuw huis kopen en verhuizen is voor veel mensen een bijzondere mijlpaal. Vaak gaat deze stap gepaard met een verbouwing of het inrichten van een nieuwe woning. Makelaar Jans Duit speelt hierop in met een origineel relatiegeschenk: klanten ontvangen voortaan een kunstcadeaubon. Deze bon bestaat uit een jaarabonnement op de artotheek in Slochteren én een kunstwerk dat zij drie maanden mogen lenen. Zo krijgt de sleuteloverdracht een extra feestelijk tintje.
Voor dit initiatief is Jans Duit een samenwerking aangegaan met ARTOS Kunstuitleen & Expositie in Slochteren. Deze artotheek beschikt over een gevarieerde collectie van circa 800 kunstwerken die beschikbaar zijn voor zowel particulieren als bedrijven. Het aanbod omvat uiteenlopende technieken, waaronder schilderijen in acryl en olieverf, aquarellen, litho’s, tekeningen, zeefdrukken, etsen, beelden, keramiek, sieraden en glaskunst.
Makelaar Jans Duit licht toe: “Ik was al een tijdje op zoek naar een passend relatiegeschenk voor mijn cliënten. Toen ik in contact kwam met ARTOS, viel alles op zijn plek.”
Voorzitter Elzo de Visser van ARTOS vult aan: “Deze samenwerking is voor ons een mooie manier om onze naamsbekendheid te vergroten. Tegelijk maken huizenkopers op een laagdrempelige manier kennis met kunstuitleen. Ze kunnen ontdekken wat bij hen past, zonder verplichtingen en met de vrijheid om te wisselen.”
Een extra pluspunt is dat ARTOS ook interieuradvies biedt. Een binnenhuisarchitect uit het team helpt klanten graag bij het kiezen van een passend kunstwerk, zowel in de artotheek als aan huis.
Jans Duit is enthousiast over de samenwerking: “Ik was verrast door de kwaliteit en variatie van de collectie. Dit is een cadeau waar mensen écht iets aan hebben.”
ARTOS Kunstuitleen & Expositie is gevestigd aan de Hoofdweg 88f in Slochteren en geopend op dinsdag van 17.00 tot 20.00 uur en op zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Bezoek op afspraak is eveneens mogelijk. Zie ook www.kunstuitleenslochteren.nl
Bron en foto’s: ARTOS