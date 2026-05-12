Jans Duit Makelaardij en artotheek ARTOS geven huizenkopers kunst cadeau

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 12 mei 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUDE DAGEN | MORGEN OOK VEEL BUIEN

Het is een wisselvallige dinsdag met soms een kortdurende bui afgewisseld met opklaringen, maar bovenal is het koud want we komen niet verder dan maxima van een graad of 12. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten tot westen, maar later uit het zuidwesten.

En van de kou zijn we voorlopig niet af want morgen is het ook maar zo’n 12 graden en vannacht is de minimumtemperatuur 6 á 7 graden. In de loop van vanavond valt er af en toe wat regen en vannacht is er nog bui. Maar morgen neemt de kans op regen snel toe en morgenmiddag en morgenavond lijkt het vrij buiig te zijn. In die fase is ook kans op een flinke bui, mogelijk met onweer. De wind is morgen meest matig uit het zuidwesten, dus dat lijlkt nogal mee te vallen.

Donderdag is er ook maar windkracht 3 tot 4 en de kans op windstoten is niet groot, maar er zijn dan wel enkele pittige buien, waarbij ook hagel en onweer kan voorkomen. Maximum morgen donderdag rond 11 graden. Vrijdag is het iets beter met meer opklaringen en nog 1 of 2 buien en dat geldt min-of-meer ook voor de zaterdag. Middagtemperaturen ook dan nog maar rond 12 graden.