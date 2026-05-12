Kaartverkoop nieuw theaterseizoen vanBeresteyn van start

VEENDAM – Dinsdag 19 mei om 13.00 uur start de kaartverkoop voor het seizoen 2026–2027 bij theater vanBeresteyn.
Theaterliefhebbers kunnen hun hart ophalen: via de website én aan de kassa zijn vanaf dat moment kaarten te koop voor een gloednieuw seizoen vol grote namen en regionaal talent.
Op het programma staan onder anderen Jandino, Alain Clark, Nienke Plas, Tangarine, Bert Hadders, Arie & Silvester en Ellen ten Damme. In totaal zijn er meer dan 100 voorstellingen gepland, van cabaret tot muziek, van familievoorstellingen tot toneel. Er is voor ieder wat wils.
De nieuwe theaterbrochure met het volledige programma valt binnenkort op de mat. Wil je er zeker van zijn dat je de brochure ontvangt? Vraag dan een exemplaar aan via vanberesteyn.nl of haal hem gratis op bij de theaterkassa.
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
