Kinderbijbelclub komt voor het eerst naar Winschoten

WINSCHOTEN – Stichting Geloof in Oldambt organiseert op zaterdag 16 mei voor het eerst een Kinderbijbelclub in Winschoten. Kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom in het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Liefkensdwarsstraat 8.
De middag begint met inloop vanaf 13.45 uur. Het programma duurt van 14.00 tot ongeveer 15.30 uur. Kinderen kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten, waaronder schminken, een Bijbelverhaal en een creatieve knutselactiviteit. Ook is er na afloop voor iedereen iets lekkers.
De Kinderbijbelclub is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht achtergrond of geloof. Ouders en verzorgers mogen aanwezig blijven tijdens de middag, maar het is ook mogelijk om kinderen later weer op te halen.
Met de start in Winschoten breidt Geloof in Oldambt haar activiteiten verder uit. Eerder werden al maandelijkse kinderbijbelclubs opgezet in Finsterwolde, Midwolda en Bad Nieuweschans.
Daarnaast organiseert de stichting onder de naam ‘Hart voor Winschoten’ diverse activiteiten in de regio. Vrijwilligers uit verschillende kerken zetten zich daarbij in voor onder meer jongerenwerk, activiteiten voor ouderen, straatgesprekken en praktische hulp aan inwoners.
“Wij hopen dat mensen door deze ontmoetingen iets mogen ervaren van Jezus liefde, aandacht en hoop,” zegt Jan Verbree van Geloof in Oldambt. “Het is mooi om samen met vrijwilligers uit verschillende kerken iets voor de omgeving te mogen betekenen.”
De organisatie kijkt uit naar een gezellige en waardevolle middag voor kinderen en gezinnen uit Winschoten en omgeving.
Bron en foto’s: Geloof in Oldambt