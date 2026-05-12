DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Gisteren is tussen 6:10 en 6:30 uur een 61-jarige fietser beroofd. Volgens de eerste bevindingen reed de man op zijn e-bike in de wijk “In der Marsch”, tussen de Dalumer Straße en de Ostrolekabrug, toen hij door twee mannen in donkere kleding van zijn fiets werd getrokken. De daders stalen vervolgens zijn fietshelm en portemonnee en vluchtten vervolgens te voet in de richting van de Ems en/of de camping. Het slachtoffer droeg ten tijde van de beroving een opvallende neongele jas. Getuigen die iets verdachts hebben gezien of informatie kunnen verstrekken over de daders worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen via 05931/9490.
Bunde
Gisteravond is tijdens een grenscontrole door de Duitse politie een 27 jarige Roemeen aangehouden. De man was passagier in een busje uit Nederland die rond 22:55 uur op de parkeerplaats Bunderneuland staande werd gehouden. Tijdens een routinecontrole ontdekten de agenten dat de Roemeense man werd gezocht. Hij wordt verdacht van diefstal. Vanwege het vluchtgevaar had de rechtbank zijn voorlopige hechtenis bevolen en een arrestatiebevel uitgevaardigd. Na een nacht in politiehechtenis te hebben doorgebracht, werd de man aan een rechter voorgeleid en vervolgens overgebracht naar een penitentiaire inrichting.