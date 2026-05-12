Lokaal talent Jolien Folkerts bij gospelshow van Pearl Jozefzoon in Winschoten

WINSCHOTEN – Op 29 mei komen Pearl Jozefzoon en haar gospelkoor Total Praise naar het Cultuurhuis de Klinker. Lokaal talent Jolien Folkerts haar opwachting nadat zij heeft meegedaan aan een online talentenjacht van de zangeres. Jolien gaat met Pearl een duet verzorgen, ondersteund door een voltallig gospelkoor en live band.
Een avond vol muziek en passie
Pearl Jozefzoon, bekend van haar optredens in de Nederlandse muziek- en theaterwereld, heeft samen met haar gospelkoor een show gecreëerd die de kracht van muziek en de emotie van gospel in de spotlight zet. De krachtige stemmen van Pearl en haar koorleden zorgen voor een spectaculaire beleving, terwijl de gastoptredens de show naar een nog hoger niveau tillen. De voorstelling is een ode aan de kracht van muziek, de verbinding die gospel met zich meebrengt en de boodschap van liefde en eenheid. Natuurlijk komen klassieke gospelsongs aan bod, maar ook wereldberoemde hits in een gospelsausje.
Lokaal talent Jolien
De in Winschoten wonende Jolien kijkt erg uit naar 29 mei: ““Op het moment dat ik hoorde dat ik mee mag zingen met Pearl tijdens het concert in De Klinker, was ik ontzettend blij! Het cultuurhuis voelt als een warm bad vanwege de vele muzieklessen die ik daar al van jongs af aan volg, en om daar nu op het grote podium te mogen staan is echt fantastisch!”
A Night of Gospel – Pearl Jozefzoon
Datum: 29 mei 2026
Aanvang: 20:15 uur
Locatie: Cultuurhuis de Klinker – Winschoten
Bron/foto’s: Martijn Los/Ga Los/ Peter de Groot